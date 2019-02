Le remplacement du CTMA Vacancier inquiète le maire des Îles

Il a participé mardi à la première rencontre interministérielle sur l'avenir de la desserte entre Montréal et l'archipel.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, et le nouveau PDG de la Société des Traversiers du Québec, Stéphane Lafaut, ont participé à cette rencontre à laquelle participaient aussi des représentants des ministères du Tourisme et de l’Économie et l’Innovation.

L’objectif pour le maire des Îles et les représentants du Groupe CTMA était de dresser un portrait du plan présenté au précédent gouvernement en vue de construire un nouveau bateau pour cette desserte qui assure le transport de marchandises et de croisiéristes durant l'été.

Mais pour l'instant, plusieurs scénarios sont sur la table ce qui préoccupe le maire Lapierre.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine Jonathan Lapierre Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

C’est très inquiétant parce que tout est remis en question, tout est sur la table actuellement. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Le maire ajoute par contre qu’il ne croit pas que la Société des Traversiers du Québec puisse justifier l'arrêt de la desserte pour des considérations financières.

Oui, c’est une liaison qui dessert en matière de marchandises et de cargo, mais c’est aussi une forme de sécurité et là, on fait référence à la sécurité civile, pour assurer un désenclavement de l’archipel madelinot , explique-t-il.

La prochaine rencontre de ce comité interministériel est prévue le 20 février.

D’après les informations de Martin Toulgoat