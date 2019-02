Quand immigration et entrepreneuriat riment avec régions

Pendant deux jours, le Forum Horizons Nord Québec veut réunir des centaines de personnes pour discuter de l'entrepreneuriat issu de l'immigration.

C'est Guy Bussugu-Bisselu, un entrepreneur immigré au Québec depuis près de 20 ans, qui a eu l'idée de ce forum.

Le directeur de l'entreprise Via Schola s'est installé dans la région de Chibougamau en 2015 et cette expérience lui a ouvert les yeux sur ce créneau peu exploité au Québec.

On pense que dans le débat général sur l'immigration, on associe généralement l'immigration aux emplois, mais il n'y a pas que les emplois et la pénurie de main-d'oeuvre. Nous nous pensons que par l'entrepreneuriat, par la création d'entreprise, par la relève entrepreneuriale, ces personnes immigrantes viendraient s'installer dans ces régions de manière durable et participeront à l'essor économique de ces régions , explique Guy Bussugu-Bisselu.

L'événement se tiendra les 15 et 16 mai à l'hôtel Le Montagnais de Saguenay.

Les organisateurs souhaitent accueillir près de 200 participants dont la moitié proviendraient de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La programmation va accorder une place importante aux programmes offerts par les municipalités pour supporter les projets d'affaires et sur les ressources existantes qui facilitent l'intégration des immigrants dans les régions.

Promotion Saguenay et la Ville de Saguenay collaborent depuis quelques semaines avec les promoteurs pour mettre sur pied ce forum.

L'administration municipale travaille toujours sur un plan d'action en immigration prévu à la fin du mois de mars.

C'est un plus pour la ville parce qu'on va faire connaître nos attraits. Qu'est-ce qui pourrait inciter les personnes à venir s'installer ici, les entrepreneurs dans ce cas-ci et d'avoir une visibilité? , demande Brigitte Bergeron, conseillère municipale.

Les organisateurs du Forum Horizons Nord Québec espèrent que l'événement pourra se tenir sur une base annuelle et qu'il voyagra dans les différentes régions de la province.