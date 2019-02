Les démocrates relancent et étendent leur enquête sur la Russie

Au lendemain d'un discours sur l'état de l'Union au cours duquel le président a exhorté les démocrates à ne pas lancer d'enquêtes sur son administration, ceux-ci ont clairement indiqué qu'ils n'entendaient pas céder, commençant même à avancer leurs pions.

Non seulement ont-ils relancé l'enquête liée à l'interférence politique de la Russie, à laquelle les républicains avaient mis un terme, mais ils en ont aussi étendu la portée.

À l'issue de sa première rencontre formelle de l’année, la commission du renseignement à la Chambre a annoncé la tenue d'une enquête « complète » et « rigoureuse » sur les tentatives de Moscou d'influencer le processus politique américain et sur toute collusion éventuelle entre Moscou et la campagne de Donald Trump, son équipe de transition, son administration ou son entreprise.

Elle tentera aussi de déterminer si le président, sa famille ou ses partenaires ont « tenté d'influencer les politiques américaines au bénéfice d'intérêts étrangers », qu'il s'agisse « des Russes, des Saoudiens » ou toute autre puissance étrangère, a indiqué Adam Schiff, président de la commission.

Notre travail consiste à nous assurer que les politiques des États-Unis sont guidées par l'intérêt national, et non par des enchevêtrements d'intérêts financiers, des moyens de pression financiers ou toute autre forme de compromis. Adam Schiff, président de la commission du renseignement à la Chambre des représentants

La commission examinera aussi si des individus ont tenté de faire obstruction à la justice sur ces questions.

M. Schiff a par ailleurs précisé que l’enquête serait réalisée en collaboration avec d’autres commissions.

Les démocrates ont en outre rejeté plusieurs motions présentées par les républicains. Avant les élections de mi-mandat de novembre dernier, les républicains avaient fermé la porte aux nombreuses requêtes présentées par les démocrates.

Les républicains avaient clos l'enquête, affirmant n'avoir trouvé aucune preuve de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie.

Guerre de mots

Donald Trump a critiqué l'annonce des démocrates, attaquant le président de la commission.

« Ce n'est qu'un politicien sans scrupules qui essaie de se faire connaître, a réagi le président Trump devant les journalistes. Ça s'appelle du harcèlement présidentiel. »

« Nous allons assumer notre rôle de surveillance. Nous ne nous laisserons pas intimider par ses menaces vulgaires », a répliqué sur Twitter M. Schiff, ajoutant que plusieurs des collaborateurs du président étaient emprisonnés ou en attente d'un procès.

La veille, le président a profité de son allocution pour dénoncer les « enquêtes partisanes ridicules » qu'entendent lancer les démocrates. « Si nous voulons avoir la paix et voir des projets de loi être adoptés, il ne doit pas y avoir de guerre et d’enquêtes », a-t-il dit à ses adversaires.

Les présidents ne devraient pas brandir de menaces devant la Chambre des représentants. Il [Trump] a dit qu'il ne coopérerait pas à moins que nous n'exercions pas nos responsabilités constitutionnelles de surveillance. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants

Partage de documents avec le procureur spécial Mueller

Jared Kushner est l'un de ceux qui avaient témoigné devant la commission du renseignement de la Chambre dans le cadre de l'enquête sur la Russie. Photo : Getty Images / Nicholas Kamm

La commission du renseignement de la Chambre a également décidé de transmettre la transcription des témoignages liés à l’enquête qu’elle avait menée précédemment au procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et sur une éventuelle collusion entre Moscou et l'équipe Trump.

Lorsqu’ils contrôlaient la commission, les républicains avaient opposé une fin de non-recevoir aux requêtes en ce sens des démocrates.

Les documents pourraient être transmis d’ici la fin de la journée, a précisé M. Schiff.

La liste d'une cinquantaine de témoignages inclut ceux du fils aîné du président, Donald Trump fils, de son gendre et conseiller Jared Kushner et des stratèges de sa campagne Steve Bannon et Corey Lewandowski.

L’objectif est de vérifier si certains témoins se sont parjurés, a expliqué Adam Schiff.

L’ex-avocat et ancien homme de confiance de Donald Trump, Michael Cohen, a été condamné à trois ans de prison, notamment pour avoir menti au Congrès concernant un projet immobilier de l’homme d’affaires à Moscou mené pendant la campagne présidentielle.

En décembre dernier, la commission a en outre transmis la transcription de l’interrogatoire de Roger Stone, confident et proche conseiller du président, à la demande du procureur spécial Mueller. M. Stone est accusé d’avoir menti au Congrès, mais a plaidé non coupable.

Les démocrates veulent voir ses déclarations de revenus

D'autres commissions de la Chambre prévoient amorcer leurs enquêtes au courant de la semaine.

La commission chargée de la perception des revenus de l’État, qui tiendra sa première réunion jeudi, entend forcer le président Trump à rendre publiques ses déclarations de revenus, ce qu'il s'est refusé à faire au cours de la campagne de 2016, contrairement à tous les candidats présidentiels de l'ère politique moderne.

Les démocrates estiment que cela permettrait de déterminer l'existence éventuelle de conflits d'intérêts entre l'empire de Trump et sa fonction présidentielle.

Toutefois, la Maison-Blanche risque fort de déclencher une bataille juridique autour de cette requête.

La commission judiciaire votera pour sa part sur l'idée d'assigner à comparaître, si cela s'avère nécessaire, le procureur général par intérim Matthew Whitaker qui supervise l'enquête Mueller, mais qu'il a déjà critiquée. Son témoignage volontaire est prévu vendredi.