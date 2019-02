Délégation du Québec à New York : Christian Dubé a été approché par les libéraux

Radio Canada a appris que l'actuel président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, s'est fait offrir au printemps 2018, par les libéraux de Philippe Couillard, le poste de délégué général du Québec à New York. Selon nos sources, M. Dubé a démontré de l'intérêt pour le poste, mais après un week-end à Manhattan avec son épouse, il a refusé la nomination, prétextant des raisons familiales.

Un texte de Martine Biron, analyste politique au bureau de Radio-Canada à l'Assemblée nationale

La surprenante démarche des libéraux date d’avril dernier, lorsque Jean-Claude Lauzon, en poste depuis 2014, signifie qu’il veut prendre sa retraite et quitter ses fonctions à New York. Il vient de se marier et, à 69 ans, il veut revenir au Québec. La ministre libérale des relations internationales, Christine St-Pierre, est troublée par cette annonce, alors que les élections générales sont sur le point d’être déclenchées.

Mme St-Pierre demande et obtient l’autorisation du premier ministre Philippe Couillard d’approcher Christian Dubé, alors un ancien député de la Coalition avenir Québec, pour pourvoir le poste. Les libéraux, qui savent lire les sondages, constatent que la CAQ a de bonnes chances de remporter les élections.

Une nomination à New York d’un proche de la CAQ avait pour objectif de satisfaire François Legault, s’il était élu, et ainsi éviter le rapatriement rapide du délégué en cours de mandat.

M. Dubé a confirmé l’information, mais affirme avoir refusé l’offre sur le coup. Ainsi, selon M. Dubé, Jean-Claude Lauzon a accepté de reporter son départ après l’élection générale.

Christian Dubé est donc demeuré à l’emploi de la Caisse de dépôt et placement du Québec, où il occupait le poste de premier vice-président, jusqu’en septembre dernier, lorsqu’il a accepté de se présenter pour la CAQ dans la circonscription de La Prairie, scrutin qu’il a remporté.

Il est donc devenu urgent pour le premier ministre François Legault, après l’élection de la CAQ, de nommer un remplaçant à Jean-Claude Lauzon.

C’est ainsi que le Conseil des ministres doit confirmer aujourd’hui la nomination de Catherine Loubier à la tête du bureau de New York. Son intérêt pour le poste est un secret de polichinelle, puisque son conjoint est en poste à Manhattan.

Mme Loubier a également démissionné de ses fonctions de chef de cabinet adjointe au bureau du premier ministre François Legault vendredi, ce qui a alimenté les rumeurs de sa nomination imminente.

Son implication remonte à l’été dernier, quand elle a accepté de diriger le comité de transition pendant la campagne électorale, pour préparer l’arrivée au pouvoir de la CAQ.

Catherine Loubier a aussi été attachée de presse de l’ancien premier ministre Stephen Harper. Les partis d'opposition estiment que la nomination de Mme Loubier est partisane.