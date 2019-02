La LHJMQ veut obliger Val-d'Or et Rouyn-Noranda à investir dans leur aréna

Des modifications réclamées par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dans les arénas des équipes de sa ligue ne font pas l'affaire de certaines municipalités. C'est le cas à Val-d'Or et Rouyn-Noranda, où on considère que des demandes ne sont pas réalisables.

La LHJMQ souhaite notamment que la patinoire soit plus grande et que les arénas soient munis de bandes et de baies vitrées FLEX, comme celles de la Ligue nationale de hockey. L'organisation demande aussi des modifications en lien avec l'éclairage et que les bancs des deux équipes soient du même côté de la patinoire.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, a été fort surpris des demandes de la LHJMQ.

Comme c'est là, c'est unidirectionnel, la ligue a dit "écoutez, moi je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse et je vous donne jusqu'à 2021". Wô minute, un instant, ce ne sont pas des entreprises privées puis ça ne marche pas comme ça dans le monde municipal. Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or

La LHJMQ demande aux municipalités d'effectuer les travaux avant le 31 mai 2021, sans quoi les équipes pourraient être suspendues. Pierre Corbeil n'y croit pas.

Ça, je pense que c'est de la sémantique, parce que je verrais mal une ligue qui a 18 équipes qui pourrait en avoir 8 sur le carreau parce qu'elles n'ont pas réalisé les travaux. Je pense que ça, c'est plus de la rhétorique qu'autre chose.

Selon les nouvelles normes de la LHJMQ, ces baies vitrées en verre trempé devraient être remplacées par des baies vitrées FLEX, en acrylique. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Un investissement majeur

Ces demandes représentent un investissement important. Simplement pour ajouter les bandes et baies vitrées FLEX, on parle d'un montant entre 700 000 et 1 million de dollars. Ajoutez à cela 30 000 $ d'entretien par année.

Le maire de Val-d'Or souhaite avoir des éclaircissements de la part de la LHJMQ.

Ce qu'on veut clarifier avec le commissaire de la Ligue, c'est qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est agréable? Quand on me dit qu'il faudrait que les bancs des joueurs soient sur le même côté, est-ce que c'est essentiel? On peut poser la question , nuance-t-il.

Qui paiera la facture?

Le président des Foreurs de Val-d'Or, Dany Marchand, est en faveur d'ajouter les bandes et baies vitrées FLEX pour une question de sécurité. Elles permettraient notamment d'éviter certaines commotions cérébrales.

Il affirme que la décision revient toutefois à la Ville.

Le Centre Air Creebec ne nous appartient pas, c'est un bien collectif qui appartient à la Ville de Val-d'Or, puis les Foreurs de Val-d'Or ont un taux d'utilisation quand même modeste. On a déjà nos propres défis organisationnels parce que ce sont des saisons plus difficiles au niveau des performances et moins faciles au niveau des assistances, donc pour le moment, c'est hors de question qu'on s'implique financièrement , assure-t-il.

Le centre Air Creebec, à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Pour ce qui est d'agrandir la patinoire du Centre Air Creebec, Dany Marchand n'est pas d'accord avec la LHJMQ.

Ce n'est pas avec un 5 pieds ou un 10 pieds de plus en longueur ou en largeur par rapport à la grandeur de l'aréna que le spectacle va changer. Si la Ligue veut mettre en place des éléments pour la sécurité ou pour le spectacle, c'est certain que les Foreurs de Val-d'Or on va toujours être disposés, à l'écoute et prêts à se conformer, mais pas dans des éléments qui non seulement coûtent de l'argent aux contribuables, mais ne changent en rien l'aspect sécurité ou spectacle , martèle-t-il.

Même problématique à Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda, impossible aussi d'agrandir la patinoire de l'aréna Iamgold.

Selon le directeur du service des arénas, Carl Bergeron, la municipalité a engagé une firme d'ingénieurs afin d'évaluer les autres demandes et les coûts reliés à celles-ci.

Une bande régulière, c'est environ 250 à 300 000 $ et puis l'autre, on parle du double ou du triple du prix, on est encore à l'étude, mais ça va être beaucoup plus dispendieux au niveau des bandes , fait-il valoir.

Carl Bergeron, directeur du service des arénas de la Ville de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Carl Bergeron affirme que ce type de bande n'est normalement pas utilisé dans les arénas municipaux.

Les bandes qui sont installées dans 98 % des installations sportives en ce moment, ce sont des bandes en aluminium, elles ne sont pas FLEX, mais ça répond aux besoins. La bande FLEX peut possiblement aider, mais c'est peut-être des standards un peu trop élevés pour du calibre social, des ligues récréatives ou du hockey mineur , avance-t-il.

Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, sera dans la région les 1er et 2 mars prochain afin de rencontrer les élus de Val-d'Or et Rouyn-Noranda sur ce sujet. Il commentera le dossier à ce moment.