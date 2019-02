Les urgences débordent à Baie-Comeau et Sept-Îles

À l'hôpital Le Royer de Baie-Comeau, l'occupation des civières frôle le 200 % depuis deux semaines.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord-Manicouagan, à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada

Selon la porte-parole du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Sandra Morin, rien ne permet d'expliquer cet achalandage exceptionnel.

On ne sait pas pourquoi, indique Sandra Morin. On n’a pas d'éclosion de grippe, on n’a pas d'éclosion de gastro non plus. On a beaucoup de cas variés. Les gens sont vraiment malades. Des AVC, des hémorragies cérébrales, des pneumonies, des investigations pour des cancers, bref beaucoup de cas variés.

Sandra Morin, adjointe du PDG du CISSS de la Côte-Nord et responsable des relations médias. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les personnes qui ne requièrent pas de soins d'urgence sont priées de consulter leur médecin de famille ou d'appeler info-santé avant de se rendre à l'urgence.

Avec les informations de Jean-Louis Bordeleau