Le métier de taxidermiste dans les années 70

« Empailler, ça veut dire quoi? », demande la journaliste Suzanne Valéry dans ce reportage à l’émission Réseau Soleil du 6 juillet 1973.

En plein cœur du Lac-Saint-Jean, la journaliste va à la rencontre d’Albert Thibault, d’Hébertville-Station, qui passe tous ses moments libres dans son atelier de taxidermie.

Tout en s’affairant au mannequin d’une loutre, il lui décrit les étapes de la naturalisation d’une bête.

Albert Thibault accorde un grand souci à la reconstitution de la position naturelle de l’animal.

« Jamais je ne monte sans l’avoir vu à l’état naturel », souligne-t-il sur l’observation de la faune qu’il considère comme partie entière de son art.

Son épouse participe à son entreprise en peignant les ornements des pièces naturalisées.

Dans leur atelier, les Thibault exposent une large collection d’oiseaux et même, un poney. Tels des trophées de pêche, les poissons disposés sur des plaques de bois couvrent tout un mur.

L’été venu, bon nombre de visiteurs viennent faire un tour dans leur salle d’exposition.

Albert Thibault accueille aussi les écoliers, très curieux, auxquels il se plaît à montrer les rudiments de la taxidermie.

Le taxidermiste Gérard Tessier parle avec une grande verve de son métier à l’émission Femme d’aujourd’hui du 23 décembre 1973.

Pourquoi s’être tourné vers la taxidermie? « J'aime les animaux, j'aime la nature et je trouvais ça dommage de les laisser se gaspiller », explique-t-il à la journaliste Françoise Girard. « Je voulais essayer de recréer, de conserver. »

Le taxidermiste sait d’ailleurs comment apprêter la viande de l’ours.

L'ours peut être comestible et même, extrêmement bon sous forme de rôti, mais il faut enlever le plus de graisse possible parce que c'est cette graisse qui lui donne un méchant goût.

Le taxidermiste Gérard Tessier