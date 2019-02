Le directeur général de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda réprimandé par le TAT

Le 10 septembre, le directeur général de la Caisse envoie trois courriels aux employés.

Avec ces courriels, Jean-Claude Loranger s'est immiscé dans la stratégie de négociation du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Caisse populaire de Rouyn-Noranda, affirme la Juge Lapointe.

Amené à donner son avis sur la situation, M. Loranger a préféré ne pas commenter.

La présidente du Syndicat, Isabelle Frelas, est soulagée de savoir que les plaintes étaient fondées.

La relation était déjà tendue au moment où on a levé la plainte. C'est la raison pour laquelle on l'avait levée, parce que les employés se sentaient inconfortables avec le climat et avec les courriels qui avaient été envoyés , décrit Mme Frelas.

Le climat de travail demeure encore tendu, selon la présidente du Syndicat.

Depuis le passage au tribunal, la tension s'était estompée, mais là c'est dur à dire. On a gain de cause, mais on a hâte de voir comment les relations vont évoluer et d'être de retour à la table , ajoute-t-elle.

Retour des négociations le 13 février

Les négociations entre la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda et le Syndicat reprendront le 13 février. Selon la partie syndicale, il ne reste que deux enjeux à régler, soit les augmentations de salaire et la question des évaluations de rendement. Celles-ci demeurent encore trop qualitatives aux yeux des syndiqués.