Un projet d'agrandissement pour Valoris

Valoris veut agrandir son lieu d'enfouissement technique situé à Bury. Le site actuellement est d'une superficie de 13 hectare; le prochain atteindrait 33 hectares. Le ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques doit donner son autorisation et la population sera consultée.

D'ici la fin de 2020, le site actuel ne pourra plus recevoir de déchets.

Il aura atteint la capacité maximale autorisée par Québec.

Les déchets des Sherbrookois et des citoyens du Haut-Saint-François prennent le chemin de Bury.

Le site actuelle est de 13 hectares, le prochain en ferait 33.

Même si on fait des efforts importants pour réduire l'enfouissement par la récupération, par la collecte à trois voies avec le compost, [...] une statistique émise par Recyc-Québec indique qu'il reste encore dans la poubelle 20 % de ce qui devrait être dans la récupération. On est plafonné. Il y a un effort collectif à faire pour réduire nos déchets , explique le directeur du projet d'agrandissement à Valoris, Jean-Jacques Caron.

Jean-Jacques Caron, directeur du projet d'agrandissement à Valoris. Photo : Radio-Canada

Études

Avant d'aller de l'avant avec l'agrandissement du lieu d'enfouissement technique, des études seront réalisées.

Valoris doit notamment évaluer les impacts sur l'environnement, la faune, la flore, les eaux, l'odeur et la circulation.

L'idée de l'étude d'impact, c'est de voir à mettre en place des mesures d'atténuation. Par exemple, on a un système de traitement des eaux. Il répond présentement aux normes du ministère. Dans le projet d'agrandissement, on veut aménager des équipements pour avoir un système de traitement des eaux plus performant dans le but de répondre aux futures normes , ajoute M. Caron.

La population sera consultée au sujet du projet d'agrandissement. Photo : Radio-Canada

Même si le site est situé près d'un cours d'eau, les responsables sont catégoriques.

Je veux rassurer les gens. Coventry nous aura servi d'exemple. Pour l'instant, il n'y a pas de danger du tout. Mais il faut comprendre qu'éventuellement, on aura besoin peut-être d'une usine d'épuration directement sur place. C'est dans nos plans , explique le maire de Sherbrooke et directeur général du conseil d'administration de Valoris, Steve Lussier.

Tout cela se fait en respectant les normes.[...] On est loin de la population, on est loin des grands cours d'eau comme c'est le cas à Coventry où ils sont sur le bord du lac Memphrémagog. Oui, on rejette dans une rivière, mais tous les sites d'enfouissement et toutes les villes rejettent de l'eau usée traitée avec des normes très sévères dans les cours d'eau , explique le directeur à la valorisation des matières résiduelles à la Ville de Sherbrooke, Denis Gélinas

Consultation publique

La demande au ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques sera déposée à la fin juin.

D'ici là, une série de rencontres avec des citoyens sont prévues.

La première assemblée se tiendra ce mercredi, à Bury.

Le coût de l'agrandissement est évalué à 60 millions $.

Le projet s'autofinancera par le tonnage des matières acheminées vers le site.