Le Café du clocher offre un menu pour la santé mentale

Le Café du clocher lance un nouveau menu midi et c'est pour une bonne cause. L'établissement d'Alma a choisi de d'aider le Centre de rétablissement le Renfort à amasser des fonds pour la santé mentale.

Le nouveau menu s’appellera le choix du renfort. Il sera disponible à compter du 7 février pour une période huit semaines.

Pour chaque repas vendu, 1 $ sera remis à l'organisme.

Je trouve que la vie va vite et que d'avoir des beaux établissements comme ça pour nous donner une chance de se relancer, c’est merveilleux. Si ça peut leur donner un petit coup de main qu’on ramasse un peu d’argent pour la cause, ça me faisait plaisir , de dire le propriétaire du Café du clocher, Pierre-Yves Villeneuve.

Le Renfort et le Café du clocher s'associent pour amasser de l'argent. Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

Le Renfort offre de l'accompagnement pour les personnes avec des problèmes de santé mentale pour les aider à réaliser leur projet de vie.

Pour nous, c’est sûr que c’est une visibilité, mais c’est plus que ça. C’est des gens qui y croient , affirme la directrice du Renfort, Cynthia Tardif.

L'an dernier, 580 personnes ont reçu l'aide de l'organisme dans Lac-Saint-Jean Est.