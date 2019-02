Les habitants d’une petite île de la C.-B. inquiets pour leur traversier

Le Dinghy Dock Pub se présente comme l’unique pub flottant au Canada. Le bar-restaurant de 185 couverts est amarré depuis une trentaine d’années à un quai de l’île Protection et a résisté à beaucoup de tempêtes, y compris celle de décembre dernier.

Pour attirer les clients, le Dinghy Dock Pub emploie un traversier d’une trentaine de places qui fait la navette toutes les heures entre Nanaimo et l’île Protection. De nombreux résidents de l’île, comme François Savard, l'utilisent pour rejoindre la ville et le reste de l’île de Vancouver.

C’est assez mignon parce que tout le monde se connaît. Donc, toutes les petites histoires de l’île [se racontent] sur le bateau. François Savard, habitant de l’île Protection

Depuis la fin du mois de janvier, l’entreprise, qui possède à la fois le quai, une maison attenante, le Dinghy Dock Pub et le traversier, est à vendre pour un montant de 2,6 millions de dollars. Le gérant, Marty Campbell, affirme qu’une dizaine de personnes originaires de partout dans le monde sont intéressées. Il ne pense pas que le traversier soit voué à disparaître.

Quelle que soit la personne qui rachète l’entreprise, elle serait folle de fermer, soit le pub, soit le traversier, car l’un ne peut survivre sans l’autre. Marty Campbell, gérant du Dinghy Dock Pub

Si le traversier venait à suspendre son service ou à réduire la fréquence de ses voyages, François Savard dépendrait de ses voisins pour aller faire ses courses. Il estime que 50 à 60 embarcations sont amarrées sur la côte ouest de l’île, mais ce sont toutes des embarcations privées.

Le pub est fermé pour l’hiver et doit rouvrir le 1er mars. Le traversier demeure en activité aux horaires habituels, de 7 h à 22 h en semaine, et de 8 h à 22 h, le samedi et le dimanche. La traversée dure 10 minutes et coûte 5 $ pour les adultes et 3 $ pour les enfants.