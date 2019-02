La responsable des relations publiques de Facebook démissionne

« J’ai longuement réfléchi pendant les vacances [des Fêtes], et avec la nouvelle année, et après huit années passées à Facebook, j’ai décidé de quitter mes fonctions de directrice du groupe des communications », a écrit Mme Marroney sur Facebook.

Caryn Marooney dit avoir eu du mal à prendre cette décision, parce qu’elle fonde « plus d’espoir que jamais en Facebook ».

On ignore pour l’instant quand Mme Marooney partira de Facebook, étant donné qu’elle a indiqué qu’elle aidera l’entreprise à trouver son remplaçant.

De nombreux scandales

La démission de Mme Marooney survient alors que Facebook traverse une crise de relations publiques sans précédent depuis plusieurs mois. De nombreux scandales, dont celui de l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016, continuent de frapper l’entreprise de façon régulière, en particulier depuis 2018.

De nombreux gouvernements dans le monde ont ouvert des enquêtes sur le géant des réseaux sociaux pour faire la lumière ses méthodes opaques dont des bribes filtrent parfois dans les médias. Le fondateur et PDG Mark Zuckerberg ainsi que son bras droit Sheryl Sandberg se retrouvent régulièrement sur la sellette dans le cadre de ces enquêtes et de plus en plus de critiques fusent à leur endroit.

Caryn Marooney a toutefois tenu à remercier ses patrons et ses collègues. « Vous avez été les personnes les plus intelligentes, gentilles et dévouées avec lesquelles j’ai pu travailler », a-t-elle ajouté.

Vague de départs

Le département des communications de Facebook a récemment vu partir Rachel Whetstone et Debbie Frost, deux autres importantes cadres.

Plusieurs haut-gradés de Facebook ont également quitté le navire ces dernières années. Le départ d’Alex Stamos, l’ancien directeur de la sécurité de Facebook, avait notamment fait grand bruit dans le milieu, puisque l’entreprise avait décidé de ne pas le remplacer dans ce poste.

Colin Stretch (directeur légal) et Jan Koum (cofondateur de WhatsApp) avaient eux aussi quitté l’entreprise dans les mois précédents.