Accessibilité améliorée à la gare d’Ottawa

Le transporteur ferroviaire VIA Rail a inauguré, mercredi, des améliorations visant à rendre la gare d'Ottawa la plus « accessible de son réseau ».

Les rénovations ont nécessité un investissement de 20 millions de dollars, dont 15 millions ont été consacrés à l’amélioration de l’accessibilité, notamment par l’ajout de deux ascenseurs, d'une plateforme élevée et d'une signalisation adaptée pour les personnes aux prises avec des difficultés visuelles.

La sénatrice indépendante Chantal Petitclerc, présente à la conférence de presse, a salué cette innovation. Ce choix est une autre belle illustration du vent de changement qui souffle ces dernières années au pays pour réduire les obstacles auxquels font face les Canadiens vivant avec un handicap , a mentionné la médaillée paralympique canadienne.

Quand on pense à l’accessibilité universelle, ce n’est pas juste de mettre une rampe ou de dire : ''On va s’arranger''. C’est de dire : ''Ce citoyen-là va être capable d’arriver à la gare et d’avoir la même qualité d’expérience que n’importe qui d’autre'' , s’est-elle réjouie.

J’espère que ça va devenir un modèle pour plusieurs entreprises. Chantal Petitclerc, sénatrice indépendante

Par ailleurs, l’entreprise est en train de développer une politique d’accessibilité universelle qui favorisera une meilleure intégration des différentes facettes de l’accessibilité , a soutenu le président et chef de la direction de VIA Rail, Yves Desjardins-Siciliano.

Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail. Photo : Radio-Canada

Le transporteur est actuellement l’un des deux seuls au monde, avec la Société nationale des chemins de fer français, à avoir mis en place un projet pilote qui vise à permettre aux personnes avec une déficience visuelle d’être autoguidées dans la gare via des appareils électroniques.

Si c’est concluant, notre intention, c’est de le déployer dans nos gares principales à travers le pays , a souligné M. Desjardins-Siciliano.

D’ailleurs, c’est parce que la gare est située dans la capitale canadienne, mais aussi parce que l’édifice est la propriété entière de VIA Rail que le transporteur a choisi de développer ces innovations à cet endroit, a-t-il expliqué.

C’était une façon autant symbolique que pratique de faire ce projet. Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail

Le mode de transport le plus accessible?

VIA Rail se targue d’être le mode de transport national et intercité le plus accessible au Canada . Or, en 2017, l’entreprise s’est montrée moins avant-gardiste. VIA Rail contestait alors une décision de l’Office des transports du Canada l’astreignant à prendre des mesures pour rendre ses trains plus accessibles.

[Cette cause] représente le combat constant des gens qui vivent avec des contraintes physiques [...] nous l’avons entendu , a soutenu M. Desjardins-Siciliano. La nouvelle flotte de trains pour le corridor Québec-Windsor, le plus achalandé du réseau, sera entre autres équipée d’un minimum de quatre places pour les chaises roulantes , a-t-il précisé.