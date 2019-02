Les candidats à l'élection partielle de Burnaby-Sud débattent ce soir

L’événement, organisé par l’organisme Les Amis de la radiodiffusion à l’hôtel Delta de Burnaby, a pour thème les médias sociaux, comme Facebook, et les risques qu’ils posent pour notre démocratie, ainsi que le rôle du radiodiffuseur public dans notre écosystème médiatique.

D’une durée d’une heure et demie et en anglais, le débat inclura des questions du public, et les candidats pourraient donc aborder d'autres enjeux.

Jagmeet Singh du NPD, Jay Shin du Parti conservateur, Richard T. Lee du Parti libéral et Laura Lynn Tyler Thompson du Parti populaire, participeront au débat.

L’événement ne sera pas transmis en direct par Les Amis de la radiodiffusion, mais il sera enregistré et disponible jeudi sur son site Internet, a indiqué le porte-parole de l'organisme, Jim Thompson.

L'élection partielle se tiendra le 25 février.