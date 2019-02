Sébastien Proulx nie avoir un œil sur la mairie de Québec

« Je n’ai pas pensé ni songé à cela. Je suis député à l'Assemblée nationale, je suis leader parlementaire, je suis déjà un élu et je suis très satisfait des conditions dans lesquelles je fais mon travail », a-t-il affirmé mercredi matin.

Seul député libéral de la grande région de Québec à avoir survécu à la vague caquiste, il a ajouté qu’il ne réside pas dans la capitale, mais bien à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Pour pouvoir se présenter à la mairie, un candidat doit habiter la municipalité convoitée depuis au moins un an avant l'élection.

Surveillez bien le registre foncier, mais je n'ai pas l'intention de démissionner, et je n'ai pas l'intention de déménager. Sébastien Proulx, député de Jean-Talon

Une autre rumeur voulait qu’il s’intéresse au poste de président de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec. L’actuel président Gaëtan Gagné passera le flambeau en 2019.

« C’est clairement une rumeur […] Je n’ai ni d’intérêt ni fait des démarches en ce sens. Ce n’est pas un domaine dont je viens », indique M. Proulx.

Porte ouverte?

Le leader parlementaire a toutefois refusé de s’engager à terminer son mandat comme député de Jean-Talon, alléguant qu'il ne prend pas de décisions quatre ans à l'avance.

« Je n’ai pas pris d’autres décisions sur mon avenir, et non je ne vous dirais pas si oui ou non je serais ici jusqu’à la fin », a lancé le député aux journalistes.