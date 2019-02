Risque de chute de béton, corrosion et perforation de certaines sections de la structure en acier, perte de pierre et de mortier, chaussée éventrée à plusieurs endroits : le document de 575 pages laisse planer peu de doute sur l’état de l’infrastructure construite en 1935.

Le rapport contient des centaines de photos accompagnées de légendes. Elles permettent de constater que l’usure atteint tous les éléments du pont suspendu : les piles en pierre, les colonnes de béton, les suspentes, le tablier, la chaussée, etc.

« Désagrégation jusqu'à très importante et fissures jusqu'à importantes », peut-on lire dans le rapport. Photo : MTQ

On y voit des pièces métalliques déformées ou sectionnées par la corrosion, un joint en élastomère fissuré et déchiré sur environ 90 % de la largeur, ou encore des colonnes de béton présentant d’importants signes d’éclatement, de délaminage et de désagrégation.

Le pont de l'Île-d'Orléans Année de construction : 1935

Longueur : 1773,9 mètres

Largeur : 9 ,7 mètres Source : ministère des Transports du Québec

Remplacement en 2027

L’expression « très importante », utilisée notamment pour qualifier la désagrégation, la corrosion, l’abrasion et la déformation des différentes pièces du pont, apparaît à environ 1300 reprises dans le rapport d’inspection générale.

béton et armature de métal sur le pont de l'île d'Orléans Photo : MTQ

Le pont de l'Île-d'Orléans est en fin de vie. Son remplacement, qui est prévu pour l’année 2027 relève désormais du Bureau de projet du troisième lien.

Le ministère des Transports a rencontré les élus de l’île d’Orléans mercredi matin afin de faire le point sur l’état du pont et les travaux qui devront être effectués en attendant son remplacement.