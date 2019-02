Santé Canada suspend la licence du producteur de cannabis Bonify

« Le ministère a conclu que Bonify Medical Cannabis possédait, distribuait et vendait des produits achetés auprès d'une source illégale et vendait des produits non conformes aux bonnes pratiques de production requises par la Loi sur le cannabis et les règlements sur le cannabis », a déclaré un porte-parole de Santé Canada, Eric Morrissette.

Le dossier a été transmis à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et à l'Agence du revenu du Canada.

En décembre, Santé Canada avait publié un avis de rappel concernant deux souches de cannabis de Bonify, en raison de préoccupations liées à la contamination de produits qui avaient été vendus en Saskatchewan.

La Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba et la Société manitobaine des alcools et des loteries ont aussi suspendu la vente des produits de Bonify.

Une enquête indépendante avait révélé que la société avait vendu des produits non autorisés à des détaillants de Saskatoon, Regina et Moose Jaw.

L'enquêteur a aussi allégué que des cadres supérieurs avaient demandé à des employés de fermer les yeux sur l’arrivée de 200 kg de cannabis sans licence dans les entrepôts de l’entreprise. Trois dirigeants de Bonify ont par la suite été licenciés.

La société dispose de dix jours pour réagir à la suspension de Santé Canada et donner à l'agence un motif pour réexaminer sa décision.

Santé Canada surveillera toutes les actions entreprises par Bonify pour remédier au problème de non-conformité.

« Santé Canada continuera à mener des inspections inopinées des titulaires de licences de cannabis, pour s'assurer qu'ils se conforment à la loi et à la réglementation », ajoute Eric Morrissette.