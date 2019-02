Voici quelques-uns des 230 prochains émojis

De nombreux émojis représentant des personnes handicapées ou des objets liés aux handicaps feront en effet leur entrée en 2019. Parmi ceux-ci, notons des malentendants, des non-voyants, des personnes en fauteuil roulant, des chiens-guide et une canne blanche.

Unicode a également choisi d’ajouter des couples inclusifs dans cette mise à jour. Il sera donc possible d’envoyer un émoji d’un couple se tenant la main et de choisir à la fois le sexe et la couleur de peau de chaque membre du couple.

De nouveaux symboles de couleur seront aussi de la partie. Désormais, tous les coeurs, cercles et carrés seront offerts dans toutes les couleurs disponibles, soit rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, brun, blanc et noir.

La version 12 d’Unicode, qui contiendra les 230 nouveaux émojis, sera lancée le 5 mars 2019. Les fabricants d’appareils et les concepteurs de logiciels pourront alors commencer à les utiliser.

Dans les années passées, les fabricants de téléphones ont souvent été les derniers à offrir les nouveaux émojis, puisque ceux-ci sont normalement inclus dans les mises à jour majeures des systèmes d’exploitation comme iOS et Android. Ces mises à jour sont normalement déployées une fois par an.