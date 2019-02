Microsoft affirme que la civilité en ligne s’améliore

Microsoft mesure chaque année depuis 2016 ce qu’elle appelle l’indice de civilité numérique (ICN). L’exercice consiste à sonder la population de certains pays afin d’avoir leur opinion sur leur exposition à divers problèmes en ligne, tels que l’intimidation, les prises de contact et les interactions sexuelles non sollicitées ainsi que la fraude.

L’ICN mondial est passé à 66 % en 2018, une baisse de deux points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Plus cet indice est bas, meilleure est la civilité en ligne. Au Canada, l’ICN est resté stable.

C’est aux États-Unis que la progression a été la plus marquée. L’indice y est passé de 61 % à 51 %. L’Allemagne, la France et la Belgique ont elles aussi connu une amélioration.

Des conséquences plus palpables

Microsoft attribue la progression mondiale à une chute importante des tentatives de prise de contact non sollicitées sur Internet. En d’autres mots, moins de personnes essaient d’interagir avec des inconnus en ligne sans leur consentement, en leur envoyant des messages privés, par exemple.

En contrepartie, l’étude souligne que plus de personnes ont rapporté ressentir des conséquences liées aux problèmes en ligne. « L’omniprésence des risques en ligne a engendré des douleurs émotionnelles, psychologiques et physiques généralisées, peut-on lire dans le document. À leur moindre degré, les risques en ligne créaient des inconvénients qui pouvaient être rapidement ignorés ou oubliés. Dans leur pire forme, [ils] étaient extrêmement douloureux et invalidants, générant une foule d’émotions négatives et de stress qui persistaient avec le temps. »

Plus du quart des répondants (27 %) ont par ailleurs décidé de passer moins de temps sur les réseaux sociaux en 2018 en raison de la négativité en ligne, une augmentation de 4 % par rapport à 2018.

Le sondage mondial a été mené auprès de groupes d’adolescents de 13 à 17 ans et d’adultes de 18 à 74 ans dans 22 pays. Au total, 11 157 personnes y ont participé (50 % d’hommes et 50 % de femmes).