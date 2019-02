Les équipes de football et de cross-country du Rouge et Or honorées

L'Assemblée nationale a rendu hommage aux équipes de football et de cross-country féminin du Rouge et Or de l'Université Laval, mercredi, pour leurs titres de champions canadiens.

Les gagnants de la coupe Vanier ainsi que les coureuses du Rouge et Or, championnes canadiennes universitaires, ont été applaudis chaleureusement au Salon bleu après la lecture d’une motion par le député de Marquette, l’ancien hockeyeur professionnel Enrico Ciccone.

« Ces athlètes font preuve de rigueur. Ils sont vaillants et courageux. Je sais tous les sacrifices que ça prend pour atteindre ce niveau. Ce sont des modèles pour notre société », a dit Ciccone, tout en parlant du programme du Rouge et Or comme une fierté pour les Québécois.

À la fin des applaudissements, un membre de l'assemblée a lancé aux athlètes présents sur la tribune: « À l’année prochaine! », ce qui a déclenché les rires dans l’assemblée.

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre déléguée à l’Éducation, ainsi que la députée de Gaspé, Méganne Perry-Mélançon et le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, ont aussi souligné les performances des athlètes.

Le Rouge et Or football a remporté la 10e coupe Vanier de son histoire le 24 novembre dernier devant ses partisans, grâce à une victoire de 34-20 sur les Mustangs de l’Université Western au Stade Telus-UL.

Deux semaines plus tôt, les athlètes féminines de cross-country de l’Université Laval décrochaient le tout premier titre canadien de leur histoire à Kingston en Ontario.

Aurélie Dubé-Lavoie et Catherine Beauchemin montaient sur les 2e et 3e marches du podium tandis que Anne-Marie Comeau et Jessy Lacourse terminaient respectivement au 6e et 7e rang de la compétition individuelle.