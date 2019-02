Spotify achète Gimlet, un des plus grands producteurs de balados

La plateforme d'écoute en ligne Spotify a confirmé mercredi matin qu'elle mettait la main sur Gimlet, une des plus importantes sociétés de création et de diffusion de balados.

L'entreprise suédoise acquiert également Anchor, un autre joueur important dans cette industrie.

Avec cette acquisition, Spotify souhaite devenir un leader dans la production d’émissions en baladodiffusion.

Le groupe new-yorkais Gimlet est reconnu pour sa production de balados narrés, notamment pour ses populaires émissions The Habitat ou Reply All.

Spotify est sur le point de devenir la plus grande plateforme audio du monde, et nous sommes ravis que les balados primés de Gimlet permettent d'atteindre de nouveaux publics dans le monde , ont déclaré Alex Blumberg et Matt Lieber, cofondateurs de Gimlet Media, par voie de communiqué.

De son côté, Spotify croit que l’achat de Gimlet et d'Anchor permettra une meilleure promotion de la baladodiffusion.



L'entreprise estime que « plus de 20 % des écoutes [sur Spotify] concerneront des contenus non musicaux », selon ce qu'en dit son président-directeur général, Daniel Ek.