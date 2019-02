Pourquoi a-t-on fermé le pont de Québec en pleine heure de pointe?

Guillaume Paradis, porte-parole au ministère des Transports du Québec (MTQ), est sans appel : déglacer l'imposante structure serait « un travail titanesque ».

« La structure du pont est immense », insiste-t-il. « Ce sont des centaines sinon des miliers de poutres. »

Fermer le pont hier à 16 h n'a pas été prise « de gaitée de coeur », assure-t-il, sachant très bien tous les désagréments causés pour les automobilistes.

Des centaines d'entre eux sont demeurés coincés de très longues minutes en amont de la tête des ponts.

« On était vraiment dans des conditions particulières hier, à l'image de l'hiver que nous connaissons. [...] On comprend la frustration des usagers. Si on prend ces décisions-là, c'est pour assurer la sécurité », dit-il.

Si on prend la décision de fermer un pont où circulent 35 000 véhicules par jour, à 16 h l'après-midi, soyez assurés que c'est parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Guillaume Paradis, porte-parole au MTQ

La situation a aussi forcé la fermeture du boulevard Champlain, sous le pont, en raison de la chute de blocs de glace.

En temps normal, les morceaux qui tombent de la structure se fracassent d'abord sur les poutres. « Les morceaux qui arrivent à la chaussée sont plus petits », explique Guillaume Paradis.

Mais pas mardi. « Même ce phénomène ne suffisait pas à casser la glace. »

La glace a causé des dégâts sur certaines voitures et sur des autobus de la Société de transports de Lévis.

Personne n'a été blessé.