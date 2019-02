La boxeuse Claire Hafner se battra aux États-Unis pour une ceinture

Une ceinture de championnat mineur sera à l'enjeu lors de ce duel. Ce combat est comme tous les autres, seulement, j'affronte une adversaire très expérimentée. La ceinture est la cerise sur le sundae , raconte Hafner, qui ne compte que quatre combats d'expérience chez les professionnels.

Carlette Ewell est inactive depuis 2017, mais elle s'est battue deux fois en championnat du monde. Elle avait subi un retentissant KO lors de son dernier combat face à la Mexicaine Alejandra Jimenez.

Carlette Ewell s'est battue en championnat du monde contre la Mexicaine Alejandra Jimenez en 2017 Photo : Facebook / Carlette Ewell

Malgré tout, Claire Hafner s'entraîne sérieusement depuis plusieurs semaines en vue de ce combat important. Elle fait la route entre Ottawa et Montréal plusieurs fois chaque semaine pour profiter des conseils de son entraîneur Ian McKillop, lui-même un ancien boxeur professionnel.

Je me prépare comme d'habitude, mais je fais le plus haut total de rounds d'entraînement de ma carrière. Je veux m'assurer que mon cardio est à point. Claire Hafner, boxeuse

L'entraîneur Geoffrey Kasonde, qui travaille avec elle à Ottawa, croit qu'elle est prête pour ce nouveau grand défi. Il est confiant qu'elle rapportera la ceinture dans la capitale. Elle est très talentueuse et travaille très fort. Claire est forte, plus forte qu'elle ne le croit , explique Kasonde.

La boxeuse Claire Hafner à l'entraînement Photo : Radio-Canada

La femme de 41 ans occupe un emploi à temps plein et est aussi chanteuse d'opéra. Elle poursuit sa carrière de boxeuse professionnelle malgré les épreuves et cet horaire chargé. J'adore être au gymnase et j'adore ce sport. Je serais au gymnase de toute façon, alors je n'ai pas de raison de ne pas me battre , rigole l'athlète.

Claire Hafner veut profiter de cette chance pour montrer ce dont elle est capable, malgré son âge. Elle voudrait, avec une victoire, inspirer les jeunes femmes qui rêvent d'une carrière en boxe. Remporter une ceinture amène de la notoriété. Quand vous gagnez, tout devient possible , poursuit l'entraîneur Geofrrey Kasonde.

La boxeuse d'Ottawa ne devrait pas manquer de motivation puisqu'une victoire aux États-Unis pourrait lui valoir une invitation pour un combat de championnat du monde.