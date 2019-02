Le PLQ prête sa voix au Pacte pour la transition

« Le ministre [Benoît] Charette doit donner suite au projet de loi sur le climat de Dominic Champagne », avance un communiqué du PLQ.

M. Champagne et le mouvement du Pacte pour la transition écologique ont fait rédiger un projet de loi qu’ils ont remis au premier ministre François Legault en décembre dernier. Le projet de loi privé vise essentiellement à donner force de loi aux cibles québécoises de réduction des gaz à effet de serre (GES).

M. Champagne a fait une présentation au caucus libéral mercredi matin et ils ont décidé de porter la cause devant l'Assemblée nationale. « Nous avons eu une rencontre très positive avec Dominic Champagne au caucus libéral et nous accueillons favorablement son initiative », a déclaré la porte-parole libérale en matière d’Environnement, Marie Montpetit.

Maintenant, je demande au ministre de démontrer son leadership et d'agir pour le climat en présentant un projet de loi anti-déficits climatique. La députée Marie Montpetit

M. Champagne presse également le gouvernement Legault de « passer de la parole aux actes ». « Ce serait bien que le premier ministre se pose en leader face à l’urgence climatique », a-t-il déclaré dans les corridors du parlement. « Là, on est au mois de février, s’il y a une urgence d’agir, il faut agir. »

Appuyé par plus de 500 personnalités québécoises, M. Champagne a présenté le Pacte pour la transition écologique en novembre dernier. Sous forme de contrat, l’initiative vise à inciter les Québécois à s’engager pour une période de deux ans à poser des gestes concrets pour contrer les changements climatiques.

M. Champagne souhaitait rallier un million de Québécois au pacte, mais seulement 262 500 personnes ont, jusqu’à présent, apposé leur signature au bas du document.