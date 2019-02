Lancement d’un 1er mini-album pour le groupe franco-ontarien Les Soliloques

Le groupe de Kingston s’est formé en 2016 et après quelques mois de spectacles, ils ont entrepris leurs premières prises de son en studio à l’été 2018. Le demi-album s’intitule Quel que soit notre sort.

La chanteuse et cofondatrice du groupe connaît bien la scène musicale - surtout anglophone - de la région. Erika Lamon offre régulièrement des prestations dans les bars de Kingston.

Je trouve ça plus difficile que quand j’organise des shows en français, c’est pas la même approche. On essaie de figurer comment on va faire ça avec Les Soliloques. Je pense que ça fait un peu peur, de dire un spectacle juste en français à Kingston.

L’autre membre fondateur, Max Nolet, dit que c’était important de lancer ce premier album dans leur région.

C’est certain qu’on pense s’exporter de Kingston, c’est un incontournable pour un band de sortir à l’extérieur et de jouer ailleurs et on est bien situés pour ça.

Max Nolet, voix, guitare, basse, Les Soliloques