Place au soleil de Témiscaming reprend du service

L'organisme venant en aide aux personnes en situation de vulnérabilité a dû fermer ses portes pour une période trois semaines en raison de trois sinistres qui ont endommagé considérablement l'immeuble.

Les dommages sont évalués à 40 000 $.

Des rénovations devraient avoir lieu au cours des prochaines semaines comme l'explique la coordonnatrice Caroline Langlais.

Le toit est officiellement réparé, dit-elle. Ça ne coule plus à l'intérieur. On a le "ok" des assurances pour accueillir des gens. Par contre, on n'a pas le choix de demander aux citoyens d'être indulgents. C'est fonctionnel, mais on est plus limité sur ce qu'on va pouvoir faire dans les prochaines semaines.

Plus de 800 personnes ont eu recours à l'organisme Place au soleil en 2018