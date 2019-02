Les futurs disparus au MBAS

Les futurs disparus, c'est un projet qui a d'abord été orchestré par Richard Séguin. L'artiste a réuni le photographe René Bolduc et l'auteure Mélanie Noël avec l'objectif de créer une exposition en hommage aux Cantons-de-l'Est et à ses habitants . Après avoir touché un premier public à St-Venant-de-Paquette, puis d'être fusionnés sous la forme d'un livre, les images et les mots des deux Sherbrookois ont fait leur chemin jusqu'au Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

Mélanie Noël a présenté son projet à l'institution muséale dans l'espoir de lui donner un second souffle. On ne voulait pas que nos "futurs" disparaissent trop vite. Je suis venue avec l'idée de grandeur d'être exposée ici, mais sans avoir une confiance du tonnerre , explique-t-elle, tout en donnant le crédit à son ami et partenaire dans le projet, René Bolduc. Évidemment, c'est grâce aux photos de René, ce sont elles qui m'ont ouvert la porte du musée, je suis très honorée , ajoute-t-elle.

J'ai fait beaucoup d'expositions, mais jamais aussi prestigieuse que ça. René Bolduc, photographe

Le photographe René Bolduc et l'auteure Mélanie Noël Photo : Radio-Canada

L'intégral du livre se retrouve sur les murs immaculés du musée. Le jeu de disposition des mots de Mélanie fait son effet. On y va avec l'émotion et avec l'instinct. Les textes sont courts parce qu'ils accompagnent une exposition visuelle. On ne voulait pas que les gens se cassent la tête , précise l'auteure.

On ne veut pas que le message passe par la tête avant de se rendre au coeur. On essaie de viser directement le coeur. Mélanie Noël, auteure

Des ajouts ont été faits à l'exposition, notamment des plaques photographiques réalisées par René avec un appareil photo qu'il a lui-même fabriqué. J'ai fait beaucoup d'images de mon père, j'ai une image qui m'a permis de retrouver un ami que j'avais perdu de vue depuis 18 ans. Toutes les photos ont leur petite histoire , explique-t-il aux côtés de la mosaïque de photographies en noir et blanc

L'oeuvre présentée au Musée des beaux-arts de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

Le photographe utilise notamment la technique du collodion humide qui nécessite beaucoup de temps et de patience. Je suis en train de faire le tour des anciens procédés photographiques. J'aime le travail et j'aime travailler avec des matériaux photosensibles, faut pas que ça soit trop simple. J'aime ça quand c'est compliqué et qu'il y a du matériel photosensible à connaître et à maîtriser.

Une installation imposante de mains qui pointent vers le ciel qui rappelle une des photographies du projet accueille le visiteur.

L'exposition Les futurs disparus - Sans que rien de toi ne s'efface en moi est présentée du 8 février au 31 mars au Musée des beaux-arts de Sherbrooke.