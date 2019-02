Université Laval : un traitement contre la sclérose latérale amyotrophique testé avec succès

Les chercheurs ont réussi à mettre au point « un anticorps » capable de réduire la quantité d'une protéine dans le cerveau des souris atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA).

En parvenant à réduire le taux de protéines TDP-43, les chercheurs ont observé « une importante amélioration » des performances cognitives des rongeurs.

« La SLA se caractérise par une dégénérescence des neurones qui contrôlent l'activité musculaire », explique Jean-Pierre Julien, responsable de l’étude et professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval.

Les personnes atteintes de la maladie, pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement, subissent une chute brutale de leurs capacités physiques et cognitives.

« Elle entraîne un affaiblissement progressif des bras et des jambes suivi d'une paralysie et, de deux à cinq années plus tard, de problèmes respiratoires qui conduisent à la mort. »

Cette même équipe avait réussi à prouver la surabondance de la proétine TDP-43 dans la moelle épinière chez les personnes atteintes de SLA. Les travaux avaient aussi permis de conclure que cette « surexpression » de la protéine « entraîne la formation d'agrégats dans les cellules nerveuses ».

En conséquence, les cellules nerveuses s'inflamment et rendent les neurones plus vulnérables.

La SLA frappe 1 adulte sur 1000.

Plus de détails à venir...