Un homme d’affaires lève le voile sur son syndrome de la Tourette

Dans une vidéo mise en ligne au début février, le pdg de Toyota Trois-Rivières a décidé de se dévoiler sur son syndrome Gilles de la Tourette.

Ça a pris du temps avant que j'en parle, c'était quand même assez difficile pour moi , admet Luc Lesage.

Il explique qu'au fil des ans, il a eu à surmonter plusieurs obstacles et vivre avec la peur du jugement.

La course automobile a été son exutoire.

Extrait de la vidéo mise en ligne au début février dans laquelle Luc Lesage parle du syndrome Gilles de la Tourette, dont il est atteint. Photo : La boîte ronde

Ça aurait pu être la course à pied, le vélo, le motocross, mais pour moi, ça été la course qui est venu me rejoindre, puis j'ai eu la chance d'être supporté pour pouvoir réaliser mon rêve , raconte-t-il.

Des fois, on peut avoir l'impression de partir dernier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas terminer premier. Luc Lesage, dans l’extrait vidéo

Luc Lesage participera d’ailleurs au Grand Prix de Trois-Rivières cet été, dans le cadre de la Formule atlantique.

Durant toute l’année, l’homme d’affaires sera de plus le porte-parole de l’Association québécoise du syndrome de la Tourette (AQST).

Des dons pour la cause

Trois-Rivières Toyota va verser 25 000 $ par année à l’AQST pour la création de camps d'été pour les jeunes atteints du syndrome.

On veut recréer des étincelles dans les yeux de ces enfants-là, en leur lançant le message qu'ils peuvent réussir quand même et de ne pas s'isoler, de ne pas se cacher, de ne pas avoir peur d'aller parmi le monde et de voir le public et en parler , affirme Luc Lesage

Pour écouter l'entrevue de Luc Lesage à l'émission 360 PM, cliquez ici.

Le Grand Prix a aussi décidé de l’appuyer. Pour chaque pilote inscrit à la Formule atlantique, 250$ seront remis à la cause.

Je ne savais pas avant de voir sa vidéo, qu'il souffrait du syndrome de Gilles de la Tourette, même si ça fait 25 ans que je le connais , a indiqué le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère.

Il a décidé de s'engager pour la cause, donc nous, on a décidé de faire notre part. Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières

Luc Lesage se réjouit de voir que son initiative trouve écho dans son entourage.

On peut voir que des familles sont dans le désespoir, qu’elles ne voient pas le bout, qu’elles sont très inquiètes de l'avenir de leur enfant, donc je pense qu'on peut quand même faire une petite différence , soutient le pdg de Trois-Rivières Toyota.

D'après le reportage de Marie-Ève Trudel