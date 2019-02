Montréal n'obligera pas ses policiers à se munir de caméras portatives, confirme Plante

Un projet pilote, dont les résultats ont été présentés la semaine dernière devant la commission de la sécurité publique, n'a pas été concluant, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Un système peu utile, des coûts trop élevés, une technologie qui mérite encore d'être peaufinée; la mairesse a repris sensiblement les mêmes arguments que le corps de police en s'adressant au comité exécutif de la Ville de Montréal, mercredi matin.

On a l'impression que parfois, une caméra, c'est vite, bing bang, on met une caméra et ça va tout être réglé... Ben non. Ce n'est pas aussi simple. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le SPVM et la Ville de Montréal assureront toutefois une veille technologique, a-t-elle indiqué, « pour voir si éventuellement, ça pourrait être quelque chose à mettre en place ».

Dans son rapport rendu public l'avant-veille de sa présentation en commission, le SPVM évoquait des coûts de 17 millions de dollars pour acheter les caméras portatives et former ses 3000 patrouilleurs. Il estimait aussi que le maintien d'un tel système lui coûterait environ 24 millions de dollars par année, car il faudrait embaucher plus de 200 agents pour traiter le flux de vidéos.

Le projet pilote avait été lancé au printemps 2016. Quelque 78 agents du Plateau-Mont-Royal, de Lachine et de Montréal-Nord, ainsi que des patrouilleurs du métro et des policiers affectés à la sécurité routière, y ont participé pendant une période d'un an. La Ville de Montréal espérait ainsi accroître le sentiment de sécurité des citoyens et de diminuer le profilage racial et social. Le système devait aussi permettre d'identifier d'éventuels accrocs aux protocoles d'intervention. Or, les caméras portatives n'ont eu que très peu d'incidence sur le déroulement des interventions, selon le SPVM.

Pour atteindre les objectifs du projet pilote, Mme Plante a expliqué mercredi matin qu'elle misera plutôt sur la formation des patrouilleurs et sur la « police de proximité », ces équipes spécialisées qui travaillent sur le terrain en partenariat avec les organismes communautaires. La Ville de Montréal continuera par ailleurs de récolter des données sur les interventions policières et de les partager avec le milieu de la recherche.

D'autres grandes villes canadiennes, dont Toronto, ont fait l'expérience des caméras portatives au cours des dernières années. À ce jour, cependant, seul le corps de police de Calgary a commencé à les utiliser à grande échelle.

