Le Festival de ski canadien Birkebeiner annulé en raison du froid extrême

Le Festival de ski de fond canadien Birkebeiner, qui devait avoir lieu du 8 au 10 février, dans l'aire de loisirs provinciale Cooking Lake-Blackfoot, à l'est d'Edmonton, est annulé en raison du froid extrême. Les prévisions météorologiques prévoient des températures inférieures à –2 °C, soit en dessous du seuil tolérable, selon les organisateurs.

C’est la sixième fois en 35 ans d'existence que le Festival est annulé; il s'agit d'une première annulation depuis 1985. Une décision « crève-coeur », selon le président de la Société canadienne Birkebeiner, Dave Cooper, qui souligne le travail que les bénévoles ont effectué pour préparer la course.

Nous avons des tonnes de neige, c'est beau. Mais il fait trop froid! Dave Cooper, président de la Société canadienne Birkebeiner

Dave Cooper a décidé de ne pas reporter la course, car il serait trop difficile de rassembler de nouveau les bénévoles et les gardiens de parc, en plus de louer à nouveau l'équipement nécessaire pour la tenue du Festival.

On ne peut rien y faire. Dame Nature nous cause des problèmes , dit-il.

Plus de 1000 skieurs étaient inscrits pour la course, dont le membre du comité organisateur Mike Stern. Ce dernier est déçu de rater ce qui aurait été sa 22e participation à la course.

En tant que skieur, on passe la majeure partie de l'hiver à s'entraîner et à se préparer pour cette course. C'est un peu décevant de l'annuler, mais c'est tout à fait compréhensible, compte tenu des circonstances , confie-t-il.

La décision de la Société canadienne Birkebeiner d’annuler [la course] a été difficile. Nous avons exploré toutes les options pour protéger nos skieurs et nos bénévoles , a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Chaque année, le Festival de ski de fond canadien Birkebeiner réunit des amateurs et des semi-professionnels. (Archives) Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

La course pour enfants, qui devait avoir lieu pendant le festival, a été reportée au 17 février et se déroulera dans le parc William Hawrelak, à Edmonton.