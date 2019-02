Avertissement de froid extrême pour presque toute la Saskatchewan

On annonce des températures d'environ -40 °C et un refroidissement éolien de -50 dans l’ouest et le nord de la province.

En raison du froid extrême, le Conseil des écoles fransaskoises annonce qu’il n’y a pas de transport scolaire à l’École Providence et à l’École Notre-Dame-des-Vertues.

Avertissement de froid extrême sur presque toute la province pic.twitter.com/Aiodoj1gSF — Philippe Thadal (@pthadal) 6 février 2019

Même si les températures devraient remonter au cours de la journée, Environnement Canada prévoit le retour des conditions de froid extrême mercredi soir jusqu’à jeudi matin.

Environnement Canada recommande de s’habiller chaudement et de se couvrir efficacement parce que des engelures peuvent apparaître en quelques minutes sur la peau exposée.

L’agence gouvernementale conseille d’avoir une trousse d’urgence dans son véhicule ainsi que des couvertures et des câbles de démarrage.

Environnement Canada rappelle que le froid extrême menace aussi les animaux de compagnie qui s’aventurent à l’extérieur.