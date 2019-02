Des ressources pour les accidentés de la route à Magog, Lac-Mégantic et Coaticook

Des personnes blessées lors d'un accident de voiture pourront recevoir sous peu un soutien de l'Association des accidentés cérébro-vasculaires et traumatisés crâniens de l'Estrie (ACTE) en dehors de Sherbrooke. L'organisme étend ses activités à Coaticook, Magog et Lac-Mégantic.

L’ACTE souhaite notamment recruter de nouveaux membres en dehors du pôle urbain qu’est Sherbrooke.

« Il y a plus de 800 personnes en Estrie qui ont des traumatismes modérés ou graves après un accident de la route, souligne le directeur général de l'ACTE Peter Nieman. Nous avons desservi une soixantaine à Sherbrooke. »

C’est certain qu’il y a en a qui ne sont pas desservis et je n’aime pas cette réalité-là. Je me suis tout de suite dit qu’il faudrait aller chercher ce monde-là dans leur milieu et donner un accès amélioré à nos services. Peter Nieman, directeur général de l'ACTE

Les nouvelles activités seront financées par le fonds provincial pour la sécurité routière. Ce fonds tire ses ressources des surplus engrangés par les contraventions liées aux radars photo et appareils de surveillance aux feux rouges.

L’ACTE a reçu son financement il y a déjà quelques mois, mais plusieurs difficultés ont repoussé le début des activités. Des employés ont dû quitter le travail pour des raisons de maladie et l’organisme a dû procéder à de nouvelles embauches. Selon Peter Nieman, des activités de jour devraient débuter sous peu.

« On avance tranquillement, on trouve les locaux. On va s’installer prochainement », assure-t-il.

Du soutien pour les blessés et les proches

L’ACTE offre du soutien psychosocial, de l’accompagnement et des activités de jour auprès des accidentés et de leurs proches. Des ateliers d’art, de chant, de relaxation et des activités physiques sont notamment proposés pour briser l’isolement ou développer de nouveaux champs d’intérêt.

Du soutien est également offert aux proches, qui sont également touchés par les bouleversements qui frappent les victimes d’un accident.

« Ces personnes-là sont changées, souligne Peter Nieman. Leur personnalité change, leur façon de travailler change. Souvent, il y a de grosses pertes de mémoire, perte de capacité [langagière]. C’est très bouleversant. Leur vie est complètement changée du jour au lendemain. »

En attendant que l’organisme entame ses activités dans les trois municipalités, les personnes intéressées peuvent toujours obtenir du soutien téléphonique auprès de l’organisme.