Bibliothèque centrale d'Ottawa : une demande pour 4 employés supplémentaires

La Bibliothèque publique d'Ottawa demande quatre employés à temps plein supplémentaires dans son budget de 2019 pour s'occuper de la planification et de la collecte de fonds de la nouvelle bibliothèque publique centrale que la Ville construit avec Bibliothèque et Archives Canada.

L'avant-projet du budget déposé au conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa mardi en fin d'après-midi s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de trois pour cent des taxes foncières, comme l'a indiqué le conseil en décembre.

Le budget de fonctionnement de la bibliothèque demandé pour 2019 est de 2,2 millions de dollars, dont 745 000 $ pour quatre nouveaux employés qui travailleront à la nouvelle super bibliothèque.

Bien que la première pelletée de terre ne soit pas prévue pour cette année, une séance d'engagement public sera lancée sous peu au sujet de la conception de l'installation conjointe fédérale municipale.

L'an dernier, le conseil d'administration a convenu que la nouvelle bibliothèque pourrait recueillir de 10 à 15 millions de dollars, mais le personnel actuel souligne qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour organiser ce genre de campagne de financement. C'est pourquoi, la bibliothèque demande deux employés pour élaborer une stratégie de collecte de fonds, au coût de 235 000 $.

Les deux autres employés seraient plus au niveau administratif et appuieraient le gestionnaire de projet " dans la phase de conception et de construction du projet en assistant aux réunions, en réglant les problèmes " et en s'acquittant d'autres tâches qui sont exigées par le gouvernement fédéral.

Le budget d'immobilisations de la bibliothèque pour 2019 s'élève à 2 millions de dollars, incluant un montant supplémentaire de 400 000 $ pour les rénovations de la bibliothèque Rosemount que le conseil a approuvé l'an dernier.

Le budget de la bibliothèque doit être approuvé par l'ensemble du conseil, ce qui est prévu en mars.

Avec les informations de Joanne Chianello