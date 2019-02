Ambulances NB : un député conservateur reconnaît de « fausses conceptions »

Il a tenu à clarifier cela devant le comité parlementaire qui recevait, mardi, les dirigeants d'Ambulance NB.

Depuis des mois, l'actuel premier ministreBlaine Higgs et le chef de l'Alliance des gens,Kris Austin, répètent que des ambulances sont retirées de la route à cause des exigences linguistiques. Mais entre-temps, Ambulance NB répète que ce n'est pas le cas.

Stewart Fairgrieve, un député anglophone unilingue, ne partage pas l’opinion deBlaine Higgs et deKris Austin.

Il y a beaucoup de fausses conceptions dans le public , dit-il, et c'est pourquoi il a posé des questions à ce sujet aux dirigeants d'Ambulance NB. Le député est convaincu que les exigences linguistiques n'ont pas entraîné la mise à l'écart d'ambulances.

Personne ne me dicte les questions que je pose , souligne-t-il.

Richard Losier, directeur général d'Ambulance NB, et ses collègues ont passé presque toute la journée à répondre aux questions de députés.

Il n’y a aucune ambulance qui n’est pas sur la route à cause de la langue. Il y a des congés de maladie, il y a des blessures. Des fois, on enlève les camions sur le chemin parce qu'il y a eu des cas graves, et on retire le personnel pour qu'il se remette de la situation , explique Richard Losier.

C'est ce qu'Ambulance NB nous dit depuis le début. Je pense qu'on a, comme Ambulance NB l'a mentionné, un manque de personnel , estime Gilles Lepage, député libéral de Restigouche-Ouest.

On [connaît] la vérité maintenant. Alors, il y a des politiciens qui ont des autres choses. C'est la vérité. J'espère qu'on ne va pas répéter les mensonges dans [l'avenir] , affirmeMegan Mitton, députée verte de Memramcook-Tantramar.

Mais le chef de l'Alliance des gens,Kris Austin, persiste et signe. « Directement, il peut avoir raison, mais indirectement, je crois qu'il y plus que ce qu'il dit », a-t-il lancé.

Les divergences de point de vue au sein du caucus conservateur émergent un peu tard dans ce débat, alors qu'une solution a récemment été trouvée pour offrir des emplois aux ambulanciers unilingues tout en protégeant les droits linguistiques.

D’après un reportage de Michel Corriveau