Colère à Shawinigan contre l’augmentation du rôle d’évaluation

La rencontre a commencé par une séance d’information sur la confection du rôle d'évaluation. Deux représentants de Servitech, l’entreprise qui a procédé à l’évaluation à Shawinigan, ont expliqué la façon dont l’évaluation foncière est effectuée. L’objectif du rôle d’évaluation, ont-ils expliqué, est de trouver le prix de vente le plus probable d’une propriété. Ce calcul s’effectue en tenant compte de sa valeur réelle et du prix auquel des propriétés semblables ont été vendues dans le secteur.

Les explications ne semblaient pas satisfaire les citoyens présents, puisque la frustration et l’impatience étaient palpables dans la salle. À plusieurs reprises, des citoyens ont enjoint les présentateurs à abréger la phase d’explications, qui a duré environ une heure. C’est lors de la période de questions que la frustration s’est réellement exprimée.

Plusieurs personnes ont dû se masser à l'entrée de la salle où avait lieu la rencontre, faute de place à l'intérieur. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Séance de défoulement

Régulièrement, des cris de frustration ont émané de la foule, certains invectivant le vice-président de Servitech, Stéphane Roy, ainsi que le maire Michel Angers qui tentait de contenir les élans de colère.

Certains ont critiqué le travail du maire, l’invitant même à démissionner.

Des propriétaires présents ont parlé d’une augmentation de l’évaluation de leurs immeubles de 13 % ou encore de 20 % par rapport au dernier rôle d'évaluation en 2016. Comble de l’incompréhension pour certains citoyens : la propriété voisine a connu une augmentation moindre, ou encore, sa valeur a diminué. Comment expliquer une telle disparité?

À tour de rôle, les citoyens ont fait part de leur situation, même si la Ville avait précisé qu’elle ne se pencherait pas sur des cas particuliers lors de la séance.

Plusieurs, comme Robert Bellemare, sont des propriétaires d’immeubles à logements. Il affirme que la valeur de ses immeubles a augmenté de 3 % à Trois-Rivières, et de 15,6 % à Shawinigan. Par ailleurs, la valeur d’un de ses immeubles aurait augmenté de 100 000 $ d’un coup.

Sur tous mes immeubles de Shawinigan, ça me coûte 11 600 $ de plus. Toute cette gestion-là m’a fait perdre 150 000 $ sur la valeur de mes immeubles. Est-ce que je suis intéressé à investir à Shawinigan? Non, c’est fini! , a-t-il scandé sous les applaudissements de la foule.

Un sondage qui en dit long

Plusieurs propriétaires de logements locatifs ont déploré l’impossibilité d’augmenter le prix des loyers pour pallier cette nouvelle augmentation. Les locataires à faible revenu qui y demeurent ne peuvent payer davantage, ont-ils plaidé.

Constatant une hausse vertigineuse de la valeur des maisons dans son quartier, Karine Bussière a quant à elle invité ses concitoyens à répondre à un sondage pour mesurer leur insatisfaction à l’égard de leur évaluation foncière.

Elle espérait que Servitech puisse refaire le travail d’évaluation pour sa maison et celles de ses voisins. Son initiative a fait boule de neige et a dépassé les limites de son quartier.

J’ai reçu beaucoup de témoignages assez émouvants de la population, des mères de famille qui ne sont plus capables de nourrir leurs enfants, raconte-t-elle. Pour elles, l’augmentation de 200 $ ou 300 $ dans l’année fait toute la différence.

C’est ça que je voulais livrer comme message aux élus, que la population n’est plus capable de payer plus en taxes foncières. Karine Bussière

Un total de 659 personnes ont répondu à ce sondage en ligne, et 98 % d’entre eux se disaient insatisfaits, selon Karine Bussière, qui a remis un document au maire lors de la rencontre de mardi.

Le nouveau rôle d’évaluation foncière déposé à l’automne dévoilait une augmentation moyenne de 0,8 % de la valeur de l’ensemble des propriétés à Shawinigan. Durant la rencontre, Michel Angers a fait valoir que pour atteindre cette moyenne, la valeur de certaines propriétés a nécessairement diminué.

Nous, on n’est pas en mesure à la Ville de Shawinigan de dire si c’est raisonnable ou pas. Ça ne nous donne pas plus d’argent à nous, a dit le maire avant la rencontre. La situation qu’on vit à Shawinigan se vit à travers toutes les régions du Québec.

Sous la pluie de critiques, Michel Angers a vigoureusement défendu les décisions de son administration. Malgré tout, à la sortie de la salle, plus de deux heures après le début de la rencontre, plusieurs étaient toujours insatisfaits.