Des sucettes albertaines en route vers les Grammys

Lady Gaga et Alicia Keys pourront déguster des sucettes de luxe fabriquées en Alberta. L'entreprise familiale Sumptuous Lollies a réussi à faire ajouter ses produits au sac cadeau qui sera offert aux artistes assistant à la soirée des Grammy, dimanche prochain.

Les sucettes que Kerry McKinley et sa fille Mercedes confectionnent pour les stars des Grammys n’ont rien d’ordinaire. Elles goûtent le champagne et contiennent chacune un pétale de rose… ainsi que 24 carats d’or comestible.

« Elles sont extravagantes et tape-à-l’œil. On pense que les célébrités vont les adorer », dit Kerry McKinley, avec un grand sourire.

Les deux femmes ont commencé à confectionner des bonbons et à les distribuer dans leur entourage, à Fort Saskatchewan, il y a moins d’un an.

« C’était juste un passe-temps pour nous et puis ça a vraiment pris de l’essor, raconte Kerry. Ça pourrait devenir une belle entreprise familiale. »

Kerry McKinley envisage même une reconversion professionnelle, après avoir travaillé dans le secteur bancaire pendant 10 ans. Pour sa fille, qui étudie les arts culinaires à l'Institut de technologie du nord de l'Alberta (NAIT), c’est aussi un bon début de carrière.

Leur boutique en ligne offre déjà une trentaine de saveurs différentes, allant de pomme verte au caramel salé à lavande et cacao.

Kerry McKinley espère que les vedettes auront envie de goûter à d'autres saveurs après avoir essayé les sucettes de Sumptuous Lollies aux Grammys. Photo : Radio-Canada

C’est le frère de Kerry, qui vit à Las Vegas, qui a eu l’idée de proposer leurs produits aux organisateurs de la cérémonie des Grammy.

« Je me suis dit “bon je vais leur envoyer un courriel et voir ce qui se passe”. Je ne pensais même pas qu’ils répondraient, mais on a eu de leurs nouvelles la journée même! », raconte Kerry McKinley.

Le défi est grand, puisque chaque gagnant et présentateur des Grammys aura droit à deux sucettes, ce qui représente 330 bonbons à confectionner. Mercedes McKinley estime toutefois que le jeu en vaut largement la chandelle.

« Ce n’est pas tous les jours que tu peux dire que tu as donné un cadeau à des célébrités! C’est une façon de faire parler de nous », croit-elle.

Les McKinley espèrent que cette visibilité permettra à leurs sucettes venues du nord de percer le marché californien.

Avec les informations de Tiphanie Roquette et Maud Cucchi