Le Club Acromat de Matane dans un cul-de-sac

Le Club a reçu en novembre dernier une demande du Conseil d'établissement de la polyvalente de Matane de quitter les locaux qu'il occupe dans l'école depuis une quarantaine d'années.

La polyvalente explique qu’elle a besoin des locaux pour répondre aux besoins des jeunes en éducation physique.

Une cinquantaine de parents assistaient hier soir à une rencontre sur l’avenir du Club. Les administrateurs ont fait état des solutions qui se présentent à eux. Il y en a peu, jugent-ils, et le temps presse sinon ce sera la fin du Club.

Le gymnase de l’école Marie-Guyart serait disponible.

La Commission scolaire a accepté de louer l’espace, mais les lieux doivent auparavant être inspectés par la Régie du bâtiment afin d’y vérifier si les normes en cas d’incendie sont respectées. La Ville de Matane pourrait subventionner une partie des coûts de la location.

Les coûts de la location n’ont pas encore été évalués, mais le Club estime que son budget ne lui permettra pas de payer un loyer important.

Par ailleurs, cette solution pourrait n’être que temporaire puisque le bâtiment de l’ancienne école a besoin de réparation et que son propriétaire actuel, la Commission scolaire des Monts et Marées, ne recevra bientôt plus d’argent pour cette école désaffectée et voudra sans doute le vendre.

Le Club Acromat juge donc que cette solution comporte des coûts et des incertitudes difficiles à assumer et qui pourraient même mettre en péril sa survie.

Pétition et mobilisation

Le Club de gymnastique se tournera donc à nouveau vers la polyvalente où il est installé depuis 1977. La pétition permettra, croit Nicolas Gagnon, président du Club Acromat de Matane, d’illustrer le nombre de gens qui appuient le Club.

Gymnaste qui effectue un saut Photo : URLSCN - Antoine Noël

La pétition sera remise lors de la prochaine rencontre du conseil d'établissement de la polyvalente.

Il s’agit aussi, dit-il, d’une tentative pour rouvrir le dialogue avec le conseil d’établissement de l’école et voir à des solutions comme un autre local à l’intérieur de la polyvalente. D’autres clubs, à Rimouski par exemple, ont su aménager des espaces au départ destinés à d’autres fonctions que le sport.

Le Club, dit-il, souhaite trouver une solution à long terme. La mobilisation pourrait aussi aider à obtenir du soutien. Avec la force du nombre, essayer de rassembler autour d’une même table d’autres intervenants qui pourraient nous aider dans la région, c’est-à-dire la Ville, la MRC, la Commission scolaire, la polyvalente ou d’autres , indique Nicolas Gagnon.

Parent d’une jeune gymnaste, Daniel Gauthier croit aussi que le club a besoin d’aide et de plus de soutien pour sortir de cette impasse. Actuellement, c’est juste que nos jeunes sont dans le mauvais sport. S’ils faisaient de la natation, du hockey, du patinage artistique, du patin de vitesse, ils auraient de belles infrastructures ou de belles infrastructures à venir , déplore ce parent.

Le Club, qui connait une de ses meilleures années, compte cet hiver 145 gymnastes, principalement de jeunes filles.