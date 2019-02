Des maisons en très mauvais état dans les communautés autochtones du Manitoba

La question du logement « est un de nos plus gros problèmes », soutient le chef de la Première Nation Birdtail Sioux, Ken Chalmers, en précisant que le déficit financier des communautés tient souvent aux dépenses d'entretien du parc immobilier.

Il s’inquiète de la surpopulation et du manque de logements pour accueillir certaines jeunes familles, qui doivent continuer à vivre chez leurs parents.

Nous avons besoin de plus de maisons ici. Ken Chalmers, chef de la Première Nation Birdtail Sioux

Données de Services aux Autochtones Canada Maisons qui nécessitent des rénovations majeures : 4176

Maisons devant être reconstruites : 1213

Maisons adéquates : 11 900 Une maison est classée adéquate quand elle dispose des installations de plomberie de base, comme l’eau courante et l’eau chaude, et de toilettes, bain ou douche à l’intérieur.

Ken Chalmers précise qu’au sein de sa communauté, située à environ 290 kilomètres à l’ouest de Winnipeg, il y a 114 maisons, dont quatre sont inhabitables.

Birdtail Sioux comprend une population d'un peu plus de 400 personnes, d'après les données de Services aux Autochtones Canada.

Cette Première Nation reçoit de Services aux Autochtones Canada une somme annuelle, établie en fonction du nombre d’habitants, qui permet de remplacer une maison par année, explique Ken Chalmers. Le financement pour des maisons neuves est établi par mètre carré.

Ainsi, le budget alloué par Ottawa à un bungalow de trois chambres avoisinerait les 80 000 $, auxquels s’ajoutent les frais de branchement électrique et l’ajout d’une fosse septique, si nécessaire. Ken Chalmers précise que les nouvelles constructions ont des budgets serrés qui nécessitent de choisir des matérieux de moins bonne qualité.

En 2017, une subvention du gouvernement fédéral a permis la construction de cinq duplex, précise Ken Chalmers.

Il ajoute que sa communauté aurait besoin de 30 logements supplémentaires pour répondre aux besoins. En attendant de pouvoir atteindre cet objectif, il s’agit de faire durer le plus longtemps possible les maisons existantes.

La charge de l’entretien

Les coûts liés à l’entretien des maisons restent le plus gros défi, selon Ken Chalmers.

« Faire face aux travaux de rénovation est l'une des tâches les plus difficiles », soutient-il.

Nous devons utiliser nos propres revenus pour remplacer les fenêtres et ces réparations sont nécessaires pour garder les gens au chaud. Ken Chalmers, chef d ela Première Nation Birdtail Sioux

Le chef de la Première Nation Sandy Bay, Lance Roulette, explique que dans sa communauté, qui compte plus de 600 maisons, 60 % nécessitent des réparations.

L’an dernier, dans la Première Nation Sandy Bay, des réparations et rénovations ont coûté plus d’un demi-million de dollars. La communauté a aussi construit cinq duplex et un quadruplex, selon Lance Roulette.

Il s’attend à ce qu’au moins neuf autres logements soient construits en 2019.

Charlene Houle de la Première Nation Sandy Bay dit qu'elle attend une nouvelle maison depuis 18 ans. Photo : Radio-Canada / Riley Laychuk

Les travaux de rénovation et de construction de plus de 1500 maisons sont en cours ou terminés, depuis l'annonce de nouveaux fonds pour le logement dans le budget de 2016, selon Services aux Autochtones Canada.

Le ministère fédéral compile ses données sur le logement à partir de déclarations annuelles effectuées par les Premières Nations elles-mêmes.

Les chiffres présentés s’appliquent à l’ensemble des réserves autochtones du Manitoba, sauf la Nation Dakota de Sioux Valley, qui a un statut autonome.

Ken Chalmers, qui est aussi président du Dakota Ojibway Tribal Council, regroupant sept Premières Nations du sud du Manitoba, estime que les besoins en logements pourraient être sous-évalués par ces autodéclarations.

Avec des informations de Riley Laychuk, CBC