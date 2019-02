Les fusées éclairantes lancées au large de Victoria faisaient partie d’un exercice

Les explosions, similaires à des feux d’artifice, ont retenti au-dessus de Victoria lundi aux environs de 20 h. Immédiatement après, des habitants ont contacté les services d’urgence et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour en connaître l’origine. Qu’est-ce qui se passe à VicWest ? , a demandé Russer sur le réseau social Reddit. C’est super inquiétant , a commenté BabysInBlack.

Des gens ont en effet appelé pour savoir ce qui se passait. Jasmine Bradley, responsable de la communication d’E-Comm 911

Le lancement de fusées éclairantes faisait partie d’un exercice de recherche et sauvetage qui se voulait le plus proche de la réalité. Des hélicoptères CH-149 Cormorant et CC-115 Buffalo, ainsi qu’un avion CC-138 Twin Otter ont pu être vus dans le ciel dès lundi.

Le pilote de l’hélicoptère Cormorant, le capitaine Yann Patoine-Bédard, explique que l’exercice est un bon moyen de s’aventurer dans une zone plus dangereuse que les environs de Comox, où son escadron, le 442e escadron de transport et de sauvetage, s’entraîne habituellement.

Sortir de notre zone de confort nous permet d’élargir nos horizons et de peaufiner nos habiletés. Le capitaine Yann Patoine-Bédard, pilote de l’hélicoptère CH-149 Cormorant

Le 442e escadron de transport et de sauvetage de Comox s’entraîne jusqu'à jeudi au large d’Albert Head, dans la région de Victoria. Les organisateurs ont par exemple simulé l’hélitreuillage de personnes en détresse dans un canot de sauvetage, avec l’aide de plongeurs qui avaient été parachutés de nuit par avion.

Le public est invité à observer les exercices à une distance de 100 m pour les exercices au sol et de 400 m en mer. L’exercice est mené conjointement avec la Marine royale canadienne, les garde-côtes, l’Association canadienne de recherche et de sauvetage aériens (ACRSA) et l’association Royal Canadian Marine Search and Rescue (RCMSAR).