Les chefs innus en guerre contre le trafic de drogues

Dans une déclaration présentée et signée mardi, des chefs et représentants de six des huit nations innues ont annoncé leur intention de prendre les mesures nécessaires pour enrayer les problèmes de toxicomanie au sein de leurs communautés.

La consommation de drogues, notamment d'amphétamines, a un effet si néfaste sur la santé, l'éducation et les liens familiaux qu'elle pose un risque comparable à un génocide, selon eux.

Ça a des impacts dans notre communauté comme dans nos écoles et nos organismes. Ça détruit des familles. [...] Et les dommages sont de plus en plus inquiétants. Jean-Charles Piétacho, chef de la communauté d'Ekuanitshit (Mingan)

En joignant leurs voix, les chefs espèrent convaincre les gouvernements provincial et fédéral de les soutenir, particulièrement par le financement de meilleurs services de sécurité publique.

Nous avons des problématiques similaires , rappelle le chef de la communauté innue de Uashat-Maliotenam, Mike McKenzie.

Le chef Mike McKenzie. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Un nouveau corps de police

L’union des chefs innus ne s’arrête pas à cette déclaration.

Ceux-ci souhaitent recréer une escouade mixte d'intervention régionale spécialisée en lutte contre le trafic de drogues.

Celle-ci serait idéalement constituée de policiers des services de police autochtone, de la Sûreté du Québec et de la GRC, un peu à l’image des escouades anti-motards instaurées dans les années 1990.

L’implantation d’une telle escouade permettrait de cibler directement les revendeurs de drogue.

Déterminés à cesser leurs activités illicites, les chefs considèrent même l’idée de les bannir de la communauté à l’instar de la communauté atikamekw d'Objediwan.

C’est passer de la parole aux actes. Ici, on vise la personne qui vend , défend M. Pietacho.

Le chef de la communauté innue d'Ekuanitshit, en Minganie, Jean-Charles Piétacho. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Mike McKenzie reconnaît que le bannissement ne fait pas partie des traditions innues, mais que la justice réparatrice que les chefs désirent également implanter le serait.

Il donne l'exemple de la communauté naskapie de Kawawachikamach, où un comité de justice réparatrice permet aux individus fautifs de se faire donner une sanction par des aînés.

Sensibilisation et travail en amont

Les chefs innus ont tout de même réitéré l’importance de la prévention dans la lutte contre la surconsommation de drogues dans leurs communautés.

Plusieurs solutions ont d’ailleurs déjà été mises en place ou sont sur le point de l'être, affirment-ils.

On a instauré le programme de sport-études avec Joé Juneau. C’est une piste de solution pour aider les jeunes au niveau de l’alimentation et de les encadrer dans les formations académiques , illustre Mike McKenzie.

Mike McKenzie mentionne également les centres de désintoxication jeunesse qui n’existent pas sur la Côte-Nord.

Peut-être que nous sommes rendus là , admet-il.

Les mesures définitives seront déterminées par le comité formé d’élus et d’experts innus mandatés par les six chefs.

Ce comité a jusqu’au 31 mai pour établir un plan d’action qui sera présenté aux leaders de la nation innue lors d’une rencontre en juin.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton.