Windsor autorise les poules urbaines

On a regardé ce qui se faisait ailleurs et on savait qu'il y avait des gens sur notre territoire qui avaient des poules. Donc on a voulu les aider avec un règlement , explique la mairesse, Sylvie Bureau.

Plusieurs conditions devront toutefois être respectées, la plus importante: le respect du voisinage. Il faudra faire attention aux odeurs, le poulailler devra être bien entretenu , insiste Mme Bureau.

Souvent conçues à partir de copeaux de bois, les litières doivent être changées de manière hebdomadaire ou selon les besoins. Le fumier pourra être composté.

Les activités commerciales, telle la vente d'œufs, seront interdites. Il sera aussi défendu d'abattre l'animal sur son terrain.

J'ai confiance en mes citoyens. Ceux qui auront le goût de se bâtir un petit poulailler, ils pourront consulter le règlement. Je ne suis pas inquiète qu’il soit respecté.

Les résidents intéressés par le proje devront rencontrer une inspectrice en bâtiment de la municipalité afin d'obtenir leur permis.

Les propriétaires doivent se soumettre à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal. Ce qui signifie qu’il faut assurer de fournir de l’eau, de la moulée spécialisée, du calcium pour les poules pondeuses ainsi que des poulaillers salubres et sécuritaires.

Il faut aussi pouvoir offrir des soins vétérinaires si l’oiseau est malade.