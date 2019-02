Des élèves de Macamic composent une chanson sur la prévention du suicide

Avec leur enseignant Gilles Parent, ils souhaitent inciter les gens à demander de l'aide en cas de besoin.

La chanson s'intitule Au delà de la noirceur.

Les élèves ont aussi produit une vidéo, où on peut suivre une jeune fille isolée à l'école.

À la fin, elle se rend compte qu'elle peut être aidée par des professionnels et soutenue par son cercle d'amis.

C'est un sujet qui touche pas mal tous les adolescents et on voulait juste en parler pour prévenir que ça peut arriver n'importe quand , indique Arianne Goulet, qui a participé à la création de la chanson.

La chanson et la vidéo ont été réalisées dans le cadre du nouveau cours à option Arts et multimédia du pavillon Le Séjour.

Gilles Parent et ses élèves ont composé une chanson et tourné un vidéoclip pour la Semaine de prévention du suicide. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Le chanteur et enseignant Gilles Parent espère attirer les élèves du primaire, qui ont tendance à aller directement à la polyvalente La Polyno de La Sarre.

En fait, ce que l'école voulait donner aux élèves, c'est différentes opportunités de voir qu'on peut faire autre chose que les cours traditionnels à l'école. On veut se donner aussi une espèce d'identité différente , précise Gilles Parent.

Le refrain :

Laisse tes craintes devant le miroir/

Ouvre ton âme et garde espoir/

Des gens sont là pour t'aider/

Si tu as froid, viens dans nos bras/

Nous on voudrait te réchauffer/

Des gens sont là pour t'aider...

T'aimer.