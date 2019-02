Dépenses démesurées : Victoria procédera à des modifications législatives

Le gouvernement de Colombie-Britannique élargira la portée de trois lois pour améliorer la transparence et l'imputabilité de l'Assemblée législative, a annoncé le leader parlementaire néo-démocrate Mike Farnworth, mardi.

Le leader parlementaire réagissait ainsi aux propositions déposées la veille au comité de gestion de l'Assemblée législative, dans la foulée d'un rapport accablant du président de la chambre Darryl Plecas.

Le commissaire à la vie privée Michael McEvoy, l’ombudsman Jay Chalke et la commissaire au mérite Fiona Spencer ont envoyé une lettre lundi au comité de gestion de l’Assemblée législative, recommandant la modification de trois lois concernant les organismes publics provinciaux afin qu’elles incluent aussi l’administration du parlement.

« Ce sont des propositions réfléchies et très positives qui peuvent améliorer considérablement la transparence et l’ouverture à l’Assemblée législative, affirme Mike Farnworth. Je compte m’assurer que toutes les trois soient effectivement mises en place. »

Les changements recommandés sont les suivants :

Modifications à la Loi sur l’accès à l’information pour qu’elle englobe la législature en plus de tous les organismes publics et sociétés d’État;

Permettre à la commissaire au mérite de mener des enquêtes indépendantes sur l’embauche et le renvoi de personnel par l’Assemblée législative;

Élargir la protection pour les lanceurs d’alerte aux employés du Parlement.

« Nous pensons que ces changements sont opportuns et que le temps est venu d’avoir une plus grande transparence et une meilleure imputabilité relativement au fonctionnement de l’Assemblée législative », affirme l’ombudsman de la Colombie-Britannique, Jay Chalke.

Allégations de dépenses injustifiées

En janvier, le président de l’Assemblée législative Darryl Plecas a publié un rapport accablant sur les dépenses de deux hauts fonctionnaires à Victoria.

Le sergent d’armes Gary Lenz et le greffier Craig James ont été suspendus de leurs fonctions en novembre. Dans son rapport, Darryl Plecas les accuse d'avoir obtenu le remboursement de dépenses injustifiées et excessives ainsi que d’avoir renvoyé des employés qui remettaient en question ces pratiques, ce que les deux fonctionnaires nient catégoriquement. Ils doivent offrir une réponse écrite à ce rapport le jeudi 7 février.

Les recommandations des trois fonctionnaires indépendants seront mises en oeuvre « le plus tôt possible », affirme Mike Farnworth. Photo : CBC

Le comité de gestion de l’Assemblée législative a aussi commandé un audit indépendant à la vérificatrice générale de la province, pour enquêter sur les finances et sur la gestion des ressources humaines au Parlement.

« Il n’y a pas de doute qu’il y aura d’autres recommandations, ce ne sont pas les seuls changements qui seront mis en oeuvre », précise Mike Farnworth.

Un projet de loi au printemps ou à l'automne

Le leader parlementaire préfère voir ces propositions être mises en oeuvre « plus tôt que tard », mais il ne sait pas si ce sera fait au printemps ou à l'automne.

« Il y a beaucoup de travail à faire, ajoute-t-il. L’important, c’est que nous allons le faire. »