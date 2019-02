Un plan en développement pour attirer plus de citoyens dans le nord ontarien

Selon une des participantes, Paula Haapanen du Réseau du soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario, le forum est une occasion d’échanger sur la création d’un plan de migration.

Ce n'est pas juste l’immigration , explique-t-elle. On veut évidemment des gens qui viennent de l’extérieur du pays, mais il peut y avoir des gens qui sont de l’extérieur de la province ou de la région.

On parle alors de migration secondaire ou de migration tout court , ajoute Mme Haapanen.

L’Institut des politiques du Nord est responsable de la création de ce plan et prendra en compte les commentaires recueillis lors du forum.

Le forum est aussi l’occasion pour les organismes francophones de présenter leur programmes et stratégies avec les anglophones.

Le groupe de travail francophone regroupait des représentants du Centre francophone, de l'Institut des politiques du Nord, de la Société économique de l'Ontario et de FedNor. Photo : Paula Haapanen

Mardi midi, des représentants de l’Université de Hearst ont d’ailleurs présenté le plan stratégique en cours de préparation pour les trois réseaux de soutien à l’immigration francophone de l’Ontario.

Selon Mme Haapanen, les voies d’immigration actuelles sont plutôt biaisées en faveur des candidats hautement qualifiés , ce qui ne correspond pas nécessairement aux réalités du marché du travail.

On a besoin [des gens diplômés], mais on a besoin de plus que ça.

Paula Haapanen, agente de développement socio-économique pour le Réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario