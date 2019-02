Val-d'Or modifiera sa réglementation sur l'affichage en réponse aux représentations d'un concessionnaire

Le directeur général du concessionnaire, Paulin Roy, s'était présenté à la séance du conseil municipal du 7 janvier pour exprimer son mécontentement quant à la situation. Il alléguait que toutes les autres villes du Québec permettaient, selon lui, de respecter les normes d'affichage de l'entreprise.

Le conseil avait alors suspendu le refus d'une demande de dérogation, afin d'analyser plus en profondeur le dossier. Ce n'est pas par dérogation mineure que ça pouvait se régler, mais par une modification réglementaire qui sera apportée ultérieurement , explique le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil.

Selon M. Corbeil, il sera dorénavant permis d'avoir plus de trois enseignes sur une même façade, si elles sont installées sur une même structure, comme un fond blanc, par exemple. Quand on aura cette façon de présenter les produits qui font partie d'un tout, on va le considérer dorénavant comme une enseigne , résume-t-il. Des discussions auraient aussi eu lieu concernant la superficie maximale, précise M. Corbeil.