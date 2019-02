Chute de température et trottoirs glissants en vue à Montréal

Dans les rues, les puisards ont été dégagés, indique à l'émission Le 15-18 le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, ce qui a permis d'éliminer l’eau qui s’était accumulée au cours de la nuit en raison de la pluie.

De la glace demeure toutefois sur certaines parties des trottoirs. « On n’arrive pas à bien ramasser la glace [avec les chenillettes] parce qu’elle est bien prise », indique-t-il. Il faut donc y épandre de grandes quantités de fondants et d’abrasifs pour en venir à bout.

Or, l’eau qui sera produite par l’action des fondants gèlera avec la chute de la température.

« C’est cette glace-là qu’on redoute et c’est là-dessus qu’on va travailler en priorité », dit M. Sabourin. Les appareils vont donc repasser une deuxième fois au cours de la nuit pour appliquer des abrasifs, puisque le sel est beaucoup moins efficace à partir de – 10 degrés.

Les appareils croque-glace seront également utilisés aux endroits où il est possible de le faire.

M. Sabourin prévient toutefois qu’il ne faut pas s’attendre à ce que les équipes de la voirie soient passées sur la totalité des 6000 kilomètres de trottoirs d’ici 5 heures mercredi matin. « Mais on n’a pas le choix de le faire et on va tenter de le faire le plus rapidement possible », dit-il.

Le porte-parole de l’administration municipale invite donc piétons et automobilistes à faire preuve de prudence et à s’entraider.

Un hiver atypique

M. Sabourin fait remarquer que l’hiver actuel est tout à fait hors-norme.

Il est tombé jusqu’à maintenant 125 mm de pluie sur métropole québécoise, alors que la moyenne est de 66 mm. De plus, à cette date, on cumule habituellement 5 jours de pluie, alors qu’on en est déjà à 10 cette année.

Si bien que les équipes de la Ville travaillent en continu au déneigement depuis 18 jours, 24 heures sur 24, indique M. Sabourin, qui déplore qu’on n’ait « pas réussi à prendre le dessus ».