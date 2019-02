NAV Canada : Rouyn-Noranda toujours en attente d'une décision

Ils ont pu discuter des services de nuit offerts par NAV Canada à l'aéroport de Rouyn-Noranda.

L'organisme songe à supprimer ses services de nuit à l'aéroport et à les remplacer par une station météo automatisée.

Le ministre Garneau aurait affirmé à la mairesse de Rouyn-Noranda que NAV Canada allait réexaminer la situation de façon plus globale partout au pays.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, n'a toutefois pas reçu l'assurance que le service allait demeurer en place à l'aéroport.

On n'a pas idée des délais, on n'a pas été en mesure de nous confirmer les délais pour avoir une réponse, alors il y a toujours une menace qui est là. Par contre, on a pu rappeler au ministre Garneau l'importance de ces services pour notre région, que l'Abitibi-Témiscamingue veut rayonner. Le ministre Garneau a réitéré que la sécurité pour lui, c'est non-négociable, alors ça, ça nous rassure , dit-elle.

Avec la collaboration de Thomas Deshaies