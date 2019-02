Ishaka, ou la volonté de donner vie à la danse burundaise au Canada

Depuis 2007, la troupe de danse communautaire Ishaka, à Ottawa, permet à de jeunes Canadiens d'origine burundaise de découvrir les danses et les chants de ce petit pays d'Afrique de l'Est — une façon de garder bien vivante leur culture et de l'enraciner avec fierté en Amérique du Nord.

Adolescente et admiratrice de hip-hop, Larissa Nkerabigwi n’avait pas vraiment d’intérêt pour la danse africaine quand elle était plus jeune.

Au début, c'était ma mère qui m'amenait avec ma sœur aux pratiques. Donc, ce n'était pas vraiment un choix , admet-elle sans honte.

Son déclic? Le jour où Marline Sabushimike, l’une des fondatrices du groupe de danse, lui a appris un style de danse avec de nombreux jeux de jambes. Et depuis, elle a eu la piqûre.

Quand je suis ici, je suis vraiment au Burundi. C'est comme ça en fait que j'apprends la langue, c'est ici plus qu'autre part , souligne celle qui est devenue une responsable du groupe par la suite.

On veut transmettre aux jeunes qui sont nés ici que l’Afrique ce n’est pas toujours mauvais. Il y a de belles valeurs [comme] la famille, l’entraide. Martine Sabushimike, fondatrice de la troupe Ishaka

Leçon de danse et de géographie

Le Burundi se situe entre la République démocratique du Congo à l'ouest, le Rwanda au nord, et la Tanzanie à l'est et au sud. Chaque région du pays ayant son identité culturelle, une leçon de danse s’assimile presque à un cours de géographie.

Dans la région du sud-est où il y a plus de lacs, il y a des danses qui sont plus riveraines, parce qu’il y a des danses qui représentent la pêche, des danses qui représentent toutes les activités reliées à l’eau. Au nord, il y a plus l’élégance. À l’est, près de la Tanzanie, ce sont plus les mouvements du bas du [corps] , détaille Thiena Gapfasoni, une jeune membre du groupe Ishaka.

Pour apprendre la danse burundaise, il faut donc d’abord comprendre comment elle s’enracine dans son milieu d’origine, le berceau qui l’a vue naître. Pour les enseignants, cela permet aussi de valoriser des aspects positifs de la culture du pays, loin des clichés.

Par exemple […] les danses du Nord, ce sont des danses où l’on tape avec les pieds, on danse avec les mains, comme une vache par exemple. Donc, ce sont des bras qui sont élégants, on essaye d’imiter la vache qui est assez importante dans notre culture , précise Martine Sabushimike, une autre fondatrice de la troupe.

Cette diversité se retrouve dans les leçons de danse où différents styles sont abordés. Le tout dans une atmosphère de partage très démocratique. Il n’est pas rare en effet de voir des participantes plus expérimentées prendre la parole pour montrer un geste, un mouvement.

Une affaire de femmes?

Lors du passage de l’équipe de Radio-Canada, les personnes qui participaient au cours étaient des femmes, âgées de 5 à 40 ans.

Plusieurs hommes suivaient le déroulement de la leçon, mais du regard et depuis le cadre de porte. De là à dire que la danse burundaise est une affaire de femmes?

Ils font des danses de guerre , répond Martine Sabushimike.

Ils font les danses du tambour , ajoute sa soeur Marline Sabushimike. Les femmes, quand elles sont ensemble, il y a des danses qu’elles font qui sont vraiment typiques des femmes. Mais les hommes ont aussi leurs danses à eux.

Si pour les populations issues de l’immigration, ancrer leurs jeunes dans une culture qu’ils ne vivent pas quotidien est une problématique importante, la réponse vient en dansant pour les membres d’Ishaka.