Arrestation de Jean-Roch Parent : « un cauchemar », dit un policier

« Ç’a été une journée éprouvante mentalement », a expliqué au jury l'agent Damien Bélanger, au procès de Jean-Roch Parent.

Ce dernier est accusé d'entrave, d'intimidation et de menaces envers deux agents de la SQ, pour des événements survenus en mai 2017. Le jury a pu voir la vidéo de l'arrestation filmée par un autre automobiliste.

Alors que l'agent Bélanger et son collègue Bruno Turgeon surveillaient la voie réservée sur l'autoroute Dufferin-Montmorency, ils ont intercepté l'avocat au volant d'une rutilante voiture sport rouge.

Parent aurait alors refusé de monter sur le trottoir où les policiers dirigeaient les automobilistes en infraction, craignant d'endommager son véhicule.

Selon le récit du policier Bélanger, l'homme de 41 ans s'est rapidement mis à l'enguirlander tout en refusant de s'identifier.

Au moment où les policiers ont voulu l'escorter sur le trottoir, Parent se serait montré menaçant en lançant « Je vais te cogner » à l'endroit de l'agent Bruno Turgeon.

Les deux policiers décident alors de procéder à l'arrestation de l'automobiliste qui a continué à donner du fil à retordre aux agents.

« Il menace de me poursuivre, dit qu'il va me faire perde ma job et m'amener en déontologie », a relaté l'agent Bélanger qui compte plus d'une 20e d'années de service.

Avant cette interception, il ne connaissait pas l'accusé qui lui citait de la jurisprudence et des arrêts de la Cour suprême alors qu'il tentait de le menotter et le fouiller.

En contre-interrogatoire, l'avocat de Parent, Me Mathieu Rochette, a suggéré au policier que son client lui avait offert de se stationner plus loin, ce que le policier lui aurait refusé.

Un jury formé de 8 femmes et 4 hommes entend ce procès qui doit durer 2 semaines.